Eurocoupe (F/Final Four) : Pas de podium pour Charleville-Mézières

Il n’y aura pas de podium pour Charleville-Mézières en Eurocoupe. Restant sur une nette défaite face à Valence lors des demi-finales ce vendredi, les Flammes n’ont pas pu conclure leur beau parcours européen par une victoire face à Szekszard, hôte du Final Four, dans le match pour la troisième place. Si le club hongrois a bien démarré la rencontre, prenant immédiatement quatre longueurs d’avance, les joueuses de Romuald Yernaux ont petit-à-petit trouvé des solutions en attaque, concluant ce premier quart-temps avec un 11-0 et neuf points d’avance. Mais Szekszard, emmené par Dewanna Bonner (25 points, 6 rebonds) et Erica McCall (10 points, 11 rebonds) ont immédiatement répliqué, entamant le deuxième quart-temps avec un 13-2 pour repasser devant et conserver un court avantage jusqu’à la mi-temps.

Charleville-Mézières a cédé

Si l’écart entre les deux formations s’est maintenu entre un et trois points, essentiellement en faveur des Hongroises, les coéquipières d’Endy Miyem et Evelyn Akhator (18 points chacune) ont tenu la dragée haute à leur adversaire avant de baisser de pied. Terminant le troisième quart-temps avec un 10-0, Szekszard a pris la main dans cette rencontre et ne l’a pas lâché. Dix dernières minutes durant lesquelles les défenses ont nettement pris le pas sur les attaques mais ce scenario n’a pas tourné en faveur des Flammes. N’inscrivant que huit points dans ce dernier quart-temps, les joueuses de Charleville-Mézières n’ont pas pu revenir à moins de neuf points et terminent leur parcours en Eurocoupe par un revers de treize points (68-55). Mais le staff des Flammes aura beaucoup de positif à tirer de cette expérience européenne.



BASKET - EUROCOUPE (F) / FINAL FOUR

Du 9 au 11 avril 2021, à Szekszard (Hongrie)



Petite finale - Dimanche 11 avril 2021

Szekszard - Charleville-Mézières : 68-55



Finale - Dimanche 11 avril 2021

19h30 : Venise - Valence