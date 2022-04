Eurocoupe (F/Demi-finales) : Bourges en finale après son succès sur Galatasaray

Bourges y a cru jusqu’au bout

BASKET - EUROCOUPE (F) / FINAL FOUR

Demi-finales - Mardi 5 avril 2022 (à Bourges)

Petite finale - Jeudi 7 avril 2022 (à Bourges)

Finale - Jeudi 7 avril 2022 (à Bourges)

Le Prado n’a pas fini de vibrer ! Six ans après sa victoire face à Villeneuve d’Ascq, Bourges va disputer une nouvelle finale d’Eurocoupe. Devant leur public à l’occasion d’un Final Four à domicile, les Tango ont su venir à bout de Galatasaray pour obtenir le droit de rêver à un sixième trophée européen. Une demi-finale qui a démarré de manière indécise, avec les deux équipes qui ont alternativement pris la main au tableau d’affichage durant les dix premières minutes. Si Bourges a pu compter jusqu’à cinq points d’avance, ce sont bien les Stambouliotes qui ont viré en tête avec une petite longueur d’avance. Pouvant compter sur Kelsey Plum (21 points, 8 rebonds), Tina Krajisnik (19 points, 12 rebonds) et Shante Evans (13 points, 6 rebonds, 6 passes), Galatasaray a fait le jeu durant le deuxième quart-temps, menant de bout-en-bout pour prendre jusqu’à dix longueurs d’avance. Un dernier tir à trois points de Kristen Mann (10 points) et beaucoup de maladresse côté Turc a permis à Bourges de revenir aux vestiaires à seulement six points. Au retour sur leur parquet, les joueuses d’Olivier Lafargue ont montré un plus grande détermination.Alix Duchet (19 points) est montée en puissance, tout comme Keisha Hampton (12 points) alors qu’Iliana Rupert (9 points, 8 rebonds) a posé des problèmes à la défense de Galatasaray. Le résultat a été un retour des Tango, qui ont pris deux points d’avance au milieu du troisième quart-temps. C’est alors que les Stambouliotes ont serré leur jeu, limitant l’attaque de Bourges à un tir à trois points réussi pour Elin Eldebrink (9 points), contre douze à leur crédit pour se constituer un matelas de sept points à dix minutes de la fin de cette demi-finale. Un ascendant qui est même allé jusqu’à treize longueurs dès l’entame de ce quatrième quart-temps. Le public du Prado, sentant ses joueuses en difficulté, a redoublé d’intensité dans les encouragements et le sens du match a commencé à changer. Avec une défense de fer, les Tango ont infligé un 18-3 pour reprendre la tête, conclu par un tir à trois points d’Alix Duchet. Après l’égalisation de Kelsey Plum, qui a ensuite manqué deux tirs, Sarah Michel a donné la victoire à Bourges (69-67), qui affrontera le Reyer Venise en finale. Les Italiennes ont créé la surprise face à Mersin favori annoncé de ce Final Four (85-80).- Mersin : 85-80- Galatasaray : 69-67Mersin - GalatasarayReyer Venise - Bourges