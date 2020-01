Eurocoupe (F/8emes de finale aller) : Basket Landes en difficulté, Charleville-Mézières prend l'avantage

Destins presque croisés pour les clubs français. Charleville-Mézières a contrôlé sur le parquet de Besiktas à l’occasion des huitièmes de finale aller de l’Eurocoupe féminine. Si, en milieu de premier quart-temps, les coéquipières d’Yvonne Anderson (33 points) ont mené au score quelques secondes, les Flammes ont ensuite pris le match par le bon bout pour creuser l’écart dans le deuxième quart-temps et atteindre la mi-temps avec pas moins de 16 points d’avance. Les Turques ont poussé pour réduire l’écart sous les dix points dans le troisième quart-temps mais Endy Miyem (24 points, 7 passes), Evelyn Akhator (23 points, 15 rebonds) et les joueuses de Charleville-Mézières ont su accélérer en fin de match pour s’imposer de 16 longueurs (76-92). Un large succès à l’extérieur qui leur offre un matelas avant le match retour, qui aura lieu mercredi prochain.

Basket Landes en difficulté

Si Charleville-Mézières n’a pas manqué le coche, c’est tout l’inverse pour Basket Landes. En déplacement sur le parquet de La Seu d’Urgell, les coéquipières d’Aby Gaye (14 points) ont rapidement explosé. Il faut dire que la rencontre a débuté par un 9-0 pour les Catalanes qui n’ont pas coupé leur effort et, après avoir eu onze points d’avance, ont conclu le premier quart-temps avec un avantage de huit longueurs. L’hémorragie ne s’est pas calmée avec un écart qui a atteint 19 points avant un léger retour de flamme landais et la mi-temps atteinte avec un retard de 16 longueurs. Remobilisées par Julie Barennes, les joueuses de Basket Landes sont revenues à huit points dans un troisième quart-temps qu’elles ont dominé. Les coéquipières de Georgina Bahi Blanquera, Jovana Nogic, Sydney Rose Wiese et Laura Pena (9 points chacune) ont bien reçu le message et haussé à nouveau le rythme dans les dix dernières minutes pour s’imposer de quatorze longueurs (64-50). Les Landaises savent désormais ce qu’elles devront faire devant leur public pour espérer continuer leur chemin en Eurocoupe.