Eurocoupe (F/32emes de finale retour) : Bourges étrille les London Lions et rejoint les seizièmes

Et de quatre ! En seizièmes de finale de l'Eurocoupe de basket féminin, il y aura quatre clubs français. Dernier qualifié en date, Bourges. Ce mercredi soir, dans le cadre des 32emes de finale de la compétition, dans son antre du Palais des sports du Prado de Bourges, le club a très largement battu les Anglaises des London Lions (96-65)., qui s'est déroulé le 15 décembre dernier (65-64). Cette fois, le club français s'est donc rendu la tâche bien plus aisée. Le tout emmené notamment par deux joueuses, qui terminent même meilleures marqueuses de cette rencontre, à savoir l'Américaine Keisha Hampton et la Française Iliana Rupert, dont les statistiques personnelles sont respectivement de 22 points, 1 rebond et 2 passes décisives et de 20 points, 9 rebonds et 1 passe décisive.Hormis en tout début de rencontre, Bourges n'a jamais cessé de faire la course en tête dans cette rencontre. Son avance a ainsi progressivement augmenté, atteignant un maximum de +13 dans le premier quart-temps (23-10, 26-13) puis +28 dans le deuxième quart-temps (52-24, 54-26, 56-28)., avant ensuite, lors du quatrième et dernier quart-temps, de reprendre sa progression, atteignant alors les +33 (93-60, 96-63). Bourges reste donc en course, au même titre que les Flammes Carolo, l'ASVEL et Villeneuve-d'Ascq, et affrontera, au prochain tour, les Tchèques de Brno.Iliana Rupert (20 points), Pauline Astier (4 points), Laëtitia Guapo (13 points), Stella Mavuanga (2 points), Elin Eldebrink (3 points), Isabelle Yacoubou (10 points), Keisha Hampton (22 points), Elodie Godin (2 points), Alix Duchet (10 points), Kristen Mann (10 points).- London Lions : 96-65