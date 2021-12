✅ Les Lionnes remportent la première manche face à @HatayWBasket ➡️ +47 avant le duel retour à Mado Bonnet la semaine prochaine #ASVElles #EuroCupWomen pic.twitter.com/n3X0YogHrG

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) December 15, 2021

BASKET - EUROCOUPE (F) / PHASE FINALE

32emes de finale (aller)

Plus d'informations à suivre.En déplacement en Turquie, l'ASVEL n'est pas tombée dans le piège et a déjà un pied en 16eme de finale de l'Eurocoupe.Portées notamment par Marine Johannès (20 points) et Julie Allemand (18 points, 7 rebonds et 5 passes), les joueuses de Pierre Vincent ont globalement survolée la rencontre dès la fin du premier quart-temps. Alors que l'avance était déjà confortable à la pause, la seconde période a été à sens unique (25-54) et a permis aux Rhodaniennes de se relancer après leur défaite contre Lattes Montpellier en championnat (81-78). Reste à savoir si les absentes du côté des Turques seront aptes dans une semaine.Pour les deux équipes françaises, il faudra faire très fort au retour pour inverser la situation.Hatayspor -: 63-110- Roche Vendée : 103-74- Tarbes : 72-55- Bourges : 65-65Charleville-Mézières -: 75-78Tenerife -: 56-93