Eurocoupe (F/16emes de finale retour) : Pas de confirmation pour Villeneuve d'Ascq

En attendant l’ASVEL et Charleville-Mézières, Villeneuve d’Ascq n’a pas su rejoindre Bourges en huitièmes de finale de l’Eurocoupe féminine. Pourtant, après un match aller remporté ce mardi sur son parquet face à Lublin, l’ESBVA était en position de force. Mais, 24 heures après cette première manche, les joueuses de Rachid Meziane sont passées à côté de leur sujet alors qu’elles évoluaient à nouveau devant leur public. Bloquées à sept points durant le premier quart-temps, les Nordistes ont laissé les Polonaises dicter leur jeu. Si les coéquipières de Jolene Anderson (15 points, 9 rebonds) ont eu un timide sursaut d’orgueil dans le deuxième quart-temps pour revenir à six longueurs, Lublin a immédiatement réagi pour reconstituer son avance de treize longueurs et, grâce à un dernier tir à trois points d’Ivana Jakubcova (9 points, 5 rebonds), retrouver son vestiaire avec ce même écart.

Villeneuve d’Ascq n’avait pas les armes

Un sursaut était attendu au retour sur le parquet de la part des joueuses de Villeneuve d’Ascq. Mais il n’est jamais venu. Pire encore, Lublin a profité de sa force de frappe avec cinq joueuses au-dessus des dix points dont Martina Fassina (21 points, 6 rebonds) pour continuer son travail de sape. Au tableau d’affichage, cela s’est traduit par une avance maximale de 23 points avant la fin du troisième quart-temps. Avec un retard de 19 unités à dix minutes du terme de la rencontre, les joueuses de Villeneuve d’Ascq ont essayé d’inverser la tendance mais c’était hors de portée pour elles. Le dernier quart-temps a été à sens unique en faveur d’une équipe de Lublin qui a parfaitement effacé son retard de dix points du match aller. En effet, les Polonaises s’imposent de 26 points (59-85) et valident leur billet pour les huitièmes de finale au cumul des deux manches (142-158).