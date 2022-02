Eurocoupe (F/16emes de finale retour) : Encore dominé par Mersin, Charleville-Mézières est éliminé

Charleville-Mézières n’avait pas les armes

Il n’y a pas eu de miracle pour Charleville-Mézières. A peine 24 heures après une défaite de 31 points sur le parquet de Mersin, les Flammes ont une nouvelle fois concédé la défaite face au club turc à l’occasion du match retour. Si les joueuses de Romuald Yernaux ont voulu montrer qu’elles n’allaient pas lâcher dès l’entame de la rencontre, avec un écart de cinq longueurs creusé dans les quatre premières minutes, elles ont vite déchanté. En effet, les coéquipières de Dewanna Bonner (18 points, 5 rebonds) ont immédiatement réagi avec un 9-0 qui leur a permis de reprendre la main avant de conclure le premier quart-temps avec une marge de huit points. Les dix minutes menant à la mi-temps ont été très pénibles pour les Flammes, qui n’ont quasiment jamais trouvé de solutions en attaque et n’ont su inscrire que neuf points. En face, Mersin n’a pas coupé son effort et a profité de la situation pour s’échapper au tableau d’affichage, flirtant avec la barre des 20 points qui a été franchie juste avant la pause.Au retour sur le parquet de l’Edip Buran Spor Salonu, les coéquipières d’Evelyn Akhator (13 points) n’ont pas pu résister avec un effectif limité à huit joueuses pour ces deux rencontres séparées de 24 heures à peine. Ne faisant pas de sentiments, Mersin a poursuivi son travail de sape en attaque pour atteindre les 30 points d’avance à deux minutes du terme du troisième quart-temps, ayant alors inscrit exactement le double de points de son adversaire. C’est avec ce même écart que les joueuses d’Aziz Akkaya ont abordé les dix dernières minutes. Sachant que la qualification ne pouvait pas leur échapper, l’écart de 30 points s’ajoutant aux 31 du match aller disputé ce mercredi, Mersin a comme levé le pied durant ce dernier quart-temps. N’inscrivant que quatorze points contre treize pour les Flammes, comme lors des premier et troisième quart-temps, le club turc s’impose à nouveau avec une marge de 31 unités (79-48) et valide son billet pour les huitièmes de finale de l’Eurocoupe (174-112), avec les Ukrainiennes de Prometey qui seront leur prochain adversaire.