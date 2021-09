Eurocoupe (F) : Tarbes humilie Courtrai et rallie la phase de poules

🏀 Fin du match et victoire des tarbaises qualifiées pour l'Eurocup !

Tarbes dans le même groupe que Villeneuve d'Ascq

Un écart de 104 points en match aller-retour ! Tarbes et Courtrai n'évoluent pas sur la même planète et c'est avec cet écart incroyable que les Tarbaises ont validé leur billet pour la phase de poules de l'Eurocoupe. Vainqueur 96-41 sur le parquet des Belges la semaine passée en barrage aller de la deuxième Coupe dans la hiérarchie continentale, le TGB l'a emporté 88-39 ce mercredi à domicile au match retour, sans jamais trembler. Les Belges ont tenu jusqu’à 14-10 à la 8eme minute, puis elles ont subi les vagues tarbaises, avec d’abord un 10-0 à cheval sur les deux premiers quarts, pour se retrouver menées 38-25 à la mi-temps.Imparable ! Pas moins de neuf joueuses de Tarbes ont marqué au moins deux points, la palme revenant à Isalys Quinones, auteure de 17 points (5/9 aux tirs dont 2/2 à 3 points) et 8 rebonds.Vainqueur de la Coupe Ronchetti en 1996, Tarbes va donc participer à la phase de poules de la compétition qui l’a remplacée, l’Eurocoupe.Bourges, recalé de l’Euroligue, Roche Vendée, Lyon-ASVEL et Charleville-Mézières si les Flammes passent l’obstacle du barrage jeudi, seront les autres clubs français présents dans cette phase de poules.

Les marqueuses tarbaises : Wojta (7), Pardon (12), Ewodo (10), Scappaticci (2), Quinones (17), Kessler (7), Samson (14), Tadic (15), Diarisso (4)