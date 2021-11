Eurocoupe (F) : Soirée parfaite pour les clubs français

Villeneuve d'Ascq verra les play-offs de l'Eurocoupe ! Placé dans le groupe L, avec Tarbes, le club nordiste a lui aussi décroché sa qualification avant même la fin de la phase de poules, tout comme le club béarnais. L'ESBVA est allée s'imposer 71-45 sur le parquet de Brno, en République tchèque, le vainqueur de l'Euroligue 2006. Après un premier set serré (8-12), Villeneuve d'Ascq a creusé l'écart dans le deuxième quart, remporté 23-10, avant de confirmer dans le troisième, gagné 20-9. Les Nordistes, emmenées par le duo Jodene Anderson (16pts) - Christelle Diallo (15pts), et ultra-dominatrices au rebond (47 contre 30) ont compté jusqu'à 35 points d'avance lors de cette petite promenade de santé, et les voici qualifiées avant même la réception de Tarbes la semaine prochaine.



Les marqueuses nordistes : Anderson (16), Hériaud (8), Drame (3), Pavrette (2), Ygueravide (2), Djaldi-Tabdi (9), Diaby (6), Diallo (15), Salaun (10)

Tarbes solide leader

Déjà qualifié avant cette 5eme journée, Tarbes a signé une cinquième victoire, sur le parquet des Islandaises de Haukar : 41-79. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre, que les Tarbes ont menée de la 2eme à la dernière minute, avec une avance ayant grimpé jusqu'à +39, grâce notamment au premier quart-temps gagné 24-8 et au dernier gagné 27-9. Julie Wojta finit avec la meilleure évaluation, grâce à ses 28 points, 19 rebonds, 5 passes et 3 interceptions ! Tarbes finira en tête du groupe s'il bat Villeneuve d'Ascq, ou s'il perd de moins de neuf points.



Les marqueuses tarbaises : Brezinova (16), Diarisso (6), Scappaticci (4), Wojta (28), Ewodo (10), Pardon (7), Samson (8)

Bourges toujours invaincu

Déjà assuré de disputer les play-offs, Bourges a poursuivi son sans-faute en signant sa cinquième victoire en cinq matchs, sur le parquet de Fribourg : 59-82. Les Tango n'ont jamais été menées lors de cette rencontre, où elles ont remporté le premier quart 28-19 et menaient déjà 51-32 à la mi-temps, avant de dérouler ensuite, pour compter jusqu'à 26 points d'avance. Elin Eldebrink a été excellente, avec 22 points et 5 passes au compteur. Certaines de finir en tête du groupe G, les Berruyères tenteront de finir avec un 6 sur 6 la semaine prochaine contre Sasssari.



Les marqueuses berruyères : Eldebrink (22), Yacoubou (6), Miyem (7), Rupert (8), Astier (5), Guapo (9), Hampton (15), Mann (10)

Charleville s'offre une finale

Charleville-Mézières toujours en vie dans le groupe H ! Les Flammes ont remporté leur deuxième victoire en cinq matchs, sur le parquet de la Virtus Bologne (60-80) et auront donc droit à une finale pour la qualification la semaine prochaine chez les Espagnoles de Bizkaia ! Les Ardennaises ont mené de bout en bout lors de cette partie, pour compter jusqu'à 27 points d'avance, grâce notamment à un premier quart-temps remporté 23-10 et un troisième remporté 20-10. Elles ont toutefois connu une petite frayeur trois minutes avant la mi-temps, quand Bologne est revenu à -3, mais elles ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Lisa Berkani termine meilleure marqueuse avec 21 points, mais Evelyn Akhator s'est également mise en évidence avec un gros double-double : 20 points, 14 rebonds.



Les marqueuses ardennaises : Berkani (21), Fiebich (4), Gajic (10), Mendy (5), Akhator (20), Bouderra (4), Coffey (16)