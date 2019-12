Eurocoupe (F) : Roche Vendée prend une option

Près de deux minutes sans encaisser de points pour faire la différence en fin de match



Roche Vendée aurait pu prendre une option pour les huitièmes de finale de l'Eurocoupe mais le club français s'est contenté de faire une bonne opération. L'équipe de Marielle Amant a assuré l'essentiel en ramenant une victoire d'un périlleux déplacement sur le parquet de Besiktas (79-83). Si ce barrage aller a été bien négocié, il faudra confirmer début janvier à domicile pour espérer rejoindre les Flammes Carolo et Basket Landes au prochain tour de la compétition. Le RVBC aura un avantage de quatre points à préserver tout au long des 40 dernières minutes de cette double-confrontation. Un avantage minime mais un avantage quand même. Il est juste regrettable pour les filles d'Emmanuel Body de ne pas avoir mieux terminer la rencontre pour avoir une avance encore plus confortable avant le match retour.Un écart qui a été comblé par les Stambouliotes lors des dix dernières minutes.Besiktas a pu compter sur le duo Katsiaryna Snytsina - Bahar Caglar pour marquer 41 points. Suffisant pour revenir à 79-79 à 1'45" du buzzer. Mais avec quatre joueuses à plus de douze points, Roche Vendée a su y apporter une réponse collective. Jasmine Bailey s'est notamment illustrée en frôlant le double-double (17 points, 9 rebonds). La défense vendéenne a aussi été importante dans le money-time.Au contraire de Roche Vendée qui a pu compter sur un shoot d'Océanie Monpierre et deux lancers-francs de Caroline Heriaud pour l'emporter. Quatre points synonymes de victoire qui sont très importants en vue du match retour et d'une potentielle qualification.: Bailey (17 points), Heriaud (12), Samson (8), Lucet (14), Monpierre (6), Farkasova (2), Ngoyisa (16), Amant (8).