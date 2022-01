Eurocoupe (F) : Lyon-ASVEL fait un pas vers les huitièmes

✅ Malgré le retour de @Nika_basket dans le dernier round, les Lionnes s'imposent et conservent une avance de +13 avant le match retour jeudi prochain à Mado Bonnet !



Billetterie ➕ https://t.co/MbzJkh8706#ASVElles #EuroCupWomen pic.twitter.com/C569LEqN1E

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 13, 2022

L'ASVEL a mené de 25 points

Les marqueuses lyonnaises :

L'ASVEL a fait une bonne partie du chemin ! En s'imposant de treize points (63-76) en seizièmes de finale aller de l'Eurocoupe chez les Russes de Nika Syktyvkar, les Lyonnaises ont fait un petit pas vers les huitièmes, à condition de ne pas se rater la semaine prochaine dans le Rhône. Dans cette ville située au nord-est de Moscou, où la température indiquait -11°c à l'extérieur,Après un premier quart-temps remporté 11-19, l'ASVEL a signé un deuxième quart de feu, ne laissant les Russes inscrire que 8 points, contre 23 marqués, pour atteindre la mi-temps sur le score de 19-42.Les Lyonnaises ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires et leur avance a atteint les +25 à la 28eme minute. Dans le dernier quart, les Russes ont fini par se réveiller, signant un 26-17 dans les dix dernières minutes, dans le sillage d'une Raisa Musina qui finira avec 27 points et 9 rebonds. Cela leur a permis de s'incliner avec un écart moins abyssal que redouté. Elles conservent donc encore un petit espoir pour le match retour, même s'il faudra réussir un exploit., mais Alexis Chartereau (14pts, 5rbds) n'a pas été en reste. A confirmer jeudi prochain !Allemand (3), Chartereau (14), Chevaugeon (3), Ciak (9), Crvendakic (21), Badiane (10), Johannes (11), Malonga (2), Tanqueray (3)A noter que trois autres clubs français disputent les seizièmes de finale de l'Eurocoupe mais ne joueront pas ce jeudi. Bourges, Charleville-Mézières et Villeneuve d'Ascq ont vu leurs matchs être reportés en raison de cas de covid. Les Tango joueront finalement le 17 et le 20 contre les Tchèques de Brno, les Flammes joueront le 19 et le 22 contre les Turques de Mersin, alors que les Nordistes affronteront les Polonaises de Lublin à des dates qui n'ont pas encore été dévoilées.