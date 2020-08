Eurocoupe (F) : Les quatre clubs français sont fixés

En mars dernier, la saison d’Eurocoupe féminine avait été arrêtée par la pandémie de coronavirus alors que Basket Landes et Charleville-Mézières s’apprêtaient à s’affronter en quarts de finale. Ce lundi, le tirage au sort de la phase de poules de la saison 2020-21 a eu lieu, et il concerne quatre clubs français, plus un qui disputera les barrages. Si Basket Landes jouera l’Euroligue, Charleville-Mézières disputera de nouveau l’Eurocoupe, et a été placé dans le groupe F (qui, comme les groupes E, G et H, concernent des équipes de l’ouest de l’Europe, alors que les groupes A à D concernent des équipes de l’Est, afin d’éviter les longs déplacements), avec Roche Vendée, les Espagnoles de Gernika, et les gagnantes d’un barrage.

Hainaut devra éliminer Winterthur

De son côté, Landerneau affrontera les Suissesses de Fribourg, les Belges de Boom et les Italiennes de Venise, alors que Villeneuve d’Ascq sera opposé aux Espagnoles de La Seu et à deux équipes sorties d’un barrage. Enfin, Hainaut Basket devra éliminer les Suissesses de Winterthur pour espérer rejoindre les Espagnoles de Valence et les Belges de Braine et Hema en phase de poules. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les seizièmes de finale, et les deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes de chaque Conférence seront qualifiés pour les 32emes de finale.



Conférence Ouest

Groupe E

Fribourg (SUI)

Boom (BEL)

Venise (ITA)

Landerneau (FRA)



Groupe F

Gernika (ESP)

Tenerife (ESP) ou Mechelen (BEL)

Charleville-Mézières (FRA)

Roche Vendée (FRA)



Groupe G

Villeneuve d’Ascq (FRA)

Grengewald (LUX) ou Namur (BEL)

Gérone (ESP) ou Sepsi (ROU)

La Seu (ESP)



Groupe H

Valence (ESP)

Winterthur (SUI) ou Hainaut Basket (FRA)

Braine (BEL)

Hema (BEL)