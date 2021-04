Eurocoupe (F) : Les Flammes se contenteront de la petite finale

Charleville-Mézières disputait la première demi-finale européenne de son histoire ce vendredi, et les Flammes n'ont pas existé. Sur le parquet de Szekszard en Hongrie, qui accueille le Final Four de l'Eurocoupe, la deuxième compétition dans la hiérarchie continentale, elles n'ont rien pu faire face à Valence et se sont inclinées 68-80. Il faut dire que les Ardennaises ont été plombées par une entame de match catastrophique. Elles ont en effet encaissé un 14-0 entre la 2eme et la 6eme minute, et se sont retrouvées menées 27-8 à la fin du premier quart. Les Espagnoles ont enfoncé le clou dans le deuxième, pour regagner les vestiaires en menant 48-24.

Charleville-Mézières est revenu à -8, mais pas mieux

Charleville-Mézières avait alors besoin d'un miracle pour décrocher son billet pour la finale, et il ne s'est pas produit. Les filles de Romuald Yernaud ont certes remporté le troisième quart-temps 26-12 et sont revenues à -8 à plusieurs reprises, mais Valence a repris les choses en main pour ne pas être inquiété en fin de match. C'est donc le club espagnol qui va disputer la première finale d'Eurocoupe de son histoire, pendant que les Flammes de Tima Pouye (16pts, 7rbds) joueront la petite finale contre Szekszard, qui évoluera donc à domicile. Les Ardennaises rentreront ensuite en France pour finir la saison régulière de LFB, elles qui n'occupent que la dixième place, mais avec quatre matchs de retard sur certaines équipes.



Les marqueuses ardennaises :

EUROCOUPE (F) / FINAL FOUR

A Szekszard en Hongrie

Demi-finales - Vendredi 9 avril 2021

Charleville-Mézières

Petite finale - Dimanche 11 avril 2021

Charleville-Mézières

Finale - Dimanche 11 avril 2021

