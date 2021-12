Eurocoupe (F) : Le match de Bourges reporté

Six clubs français participent aux play-offs de l'Eurocoupe féminine, mais l'un d'entre eux ne saura pas ce mercredi s'il poursuit ou non l'aventure européenne. Bourges, battu 65-64 au match aller par Londres, a vu son match retour être reporté en raison de quatre cas de covid au sein de l'effectif anglais. "Le match sera donc reporté à une date ultérieure. Les deux clubs travaillent d’ores et déjà à sa reprogrammation, en accord avec les instances fédérales (FIBA et FFBB). Le Tango Bourges Basket souhaite un prompt rétablissement aux joueuses touchées par le virus, et se voit désolé de ne pouvoir faire profiter d’un beau spectacle de Noël au Palais des Sports du Prado à de très nombreux spectateurs", écrit le club de Bourges dans un communiqué. Les cinq autres rencontres concernant les clubs français auront lieu dans la soirée, avec une très grosse chance de qualification pour l'ASVEL (vainqueur 63-110 à Hatay) et Villeneuve d'Ascq (vainqueur 56-93 à Tenerife), et un très gros risque d'élimination pour Tarbes (battu 72-55 à Lublin) et Roche Vendée (battu 103-74 à Nika Siktivkar). Pour Charleville-Mézières, en revanche, tout est possible, après la défaite 75-78 contre l'Estudiantes Madrid à l'aller.