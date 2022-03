Eurocoupe (F) : L'Asvel et Bourges en quarts

👊 Les Tango en 1/4 de finale d'Eurocup !!!#FiertéTango pic.twitter.com/UxmPFinCms

Le basket tricolore comptait ce mercredi deux équipes engagées en 8eme de finale de l'Eurocoupe de basket féminin. L'Asvel recevait au gymnase Mado Bonnet, Lubnin. Suite au match nul encourageant décroché au match aller le 23 février en Pologne (66-66),. Malgré un faux départ ponctué par un 18-19 à la fin du premier quart temps, les Lionnes ont embrayé par la suite, étouffant les Polonaises. Suite au cinglant 30-16 du second quart temps, les Françaises ont même davantage haussé le rythme, infligeant un très sévère 19-3 lors de la période suivante. Au bout du compte, il n'y a pas photo quant à l'écart entre les deux formations (78-54). Ce succès logique ouvre la voie des quarts de finale à l'Asvel et à ses deux vedettes du jour, la Serbe Aleksandra Crvendakic et l'internationale tricolore, Marine Johannes, toutes deux meilleures scoreuses lyonnaises avec 15 points.Une joie partagée par Bourges. Le club du Cher a même bien moins souffert contre l'Olympiakos. En confiance après la victoire du match aller à Athènes (60-73), le Tango Bourges Basket n'a jamais paniqué, même mené au score jusqu'à cinq points d'écart, jamais plus. En revanche, l'avantage acquis à la mi-temps de 37-27 n'a ensuite jamais été abandonné.. Seul club français couronné en Eurocoupe de basket féminin, Bourges rêverait de succéder à Valence et d'inscrire une seconde fois son nom au palmarès de cette Coupe d'Europe. Les championnes en titre seront également au rendez-vous des quarts, tout comme Basket-Landes, la troisième formation tricolore présente à ce stade avancé de la compétition. Le dernier qualifié, le club turc de CBK Mersin a empoché son ticket gagnant aux dépens des Ukrainiennes de Prometey ce mercredi (95-66).