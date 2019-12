Eurocoupe (F) : La Roche-sur-Yon tout proche des barrages, Basket Landes termine invaincu

Basket Landes était injouable dans le Groupe H de l’Eurocoupe féminine. Sur leur parquet face à Miskolc, les coéquipières de Mamignan Touré (19 points) ont douté pendant une bonne partie de la première période avant de nettement hausser le ton et d’aller chercher un large succès de quinze longueurs (81-66). Avec cette sixième victoire en autant de journées, les coéquipières de Céline Dumerc (11 points, 5 passes) sont assurées d’être dans les huit meilleures équipes qualifiées à l’issue de cette phase de groupes et accèderont directement aux huitièmes de finale, sans passer par un tour de barrages.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE H

6eme et dernière journée - Mercredi 4 décembre 2019

Pecs - La Seu d’Urgell : 55-71

Basket Landes - Miskolc : 81-66



Classement final du Groupe H

1- Basket Landes 12 points

2- La Seu d’Urgell 9

3- Miskolc 9

4- Pecs 6

La Roche-sur-Yon se rapproche du tour suivant

La Roche-sur-Yon, de son côté, est tout proche de participer à ce tour de barrages qui aura lieu les 19 décembre et 9 janvier prochain. Les Vendéennes sont allées chercher une quatrième victoire en six matchs sur le parquet de Liège. Une rencontre que les coéquipières de Bernadette Ngoyisa (20 points, 10 rebonds) ont remporté en brillant dans le premier et le dernier quart-temps tout en contrôlant les ambitions de leur adversaire belge pour s’imposer de 16 longueurs (58-74). Reste maintenant à Charleville-Mézières de conclure ce jeudi.



BASKET - EUROCOUPE / GROUPE J

6eme et dernière journée

Mercredi 4 décembre 2019

Liège - La Roche-sur-Yon : 58-74



Jeudi 5 décembre 2019

19h30 : Fribourg - Charleville-Mézières



Classement du Groupe J

1- La Roche-sur-Yon 10 points

2- Charleville-Mézières 9

3- Fribourg 8

4- Liège 6