Eurocoupe (F) : La Roche-sur-Yon encore battue, la qualification s'éloigne...

La Roche prend l'eau dans le troisième quart-temps



🔴 - 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 - ⚪

Défaite face à Tenerife. Dernier match, demain, contre @FlammesCarolo ! #BEATIGRESS 🐯 pic.twitter.com/yk2o1uNAp8



— La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) January 21, 2021

BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE F

2eme journée - Jeudi 21 janvier 2021



La Roche-sur-Yon

- Tenerife : 66-81

18h00 : Charleville-Mézières

Classement du Groupe F

1- Tenerife 3 points

A l'aube de son troisième match, La Roche-sur-Yon ne conserve déjà pratiquement plus aucun espoir de se hisser en huitièmes de finale de l'Eurocoupe féminine., l'autre équipe espagnole de ce groupe F comptant également Charleville-Mézières. Dernière de la poule avec seulement deux petits points à son compteur après les deux premières journées,, pour ne pas dire disparaître totalement avant de se frotter vendredi aux Flammes Carolo pour un match à la vie à la mort pour Marielle Amant (6 points, 10 rebonds) et ses coéquipières.Déjà dominées en première mi-temps (39-33) par cette équipe de Tenerife (Ciudad de la Laguna très précisément) que les Carolomacériennes avaient réduite en poussière mardi (77-59), les 6emes du classement actuel de Ligue Féminine ont vu s'envoler toutes leurs illusions dès le retour des vestiaires. Dans le troisième tiers-temps, les Espagnoles, emmenées par Taylor et Fasoula, auteurs respectivement de 18 points (10 rebonds) et 16 points, n'ont fait qu'une bouchée (25-14) de Tiffany Clarke et de La Roche VBC.pour éviter à son équipe de connaître son deuxième revers en deux jours, mais cela n'a pas suffi. Et voilà déjà les Vendéennes au bord du gouffre.Du 19 au 22 janvier 2021 au Pabellon Fuente San Luis de Valence (Espagne)- Gernika BizkaiaGuernica 2La Roche-sur-Yon 2