Eurocoupe (F) : Charleville-Mézières et Basket Landes en quarts

La saison passée, trois clubs français avaient disputé les quarts de finale de l'Eurocoupe. Cette année, il y a en aura au moins deux. Charleville-Mézières (comme en 2019) et Basket Landes ont en effet décroché leur billet ce mercredi, et Lattes-Montpellier pourrait les rejoindre s'il termine finalement cinquième ou sixième de son groupe d'Euroligue. Vainqueur 84-82 à Polokowice en Pologne au match aller, le club ardennais a conclu le travail en s'imposant 83-73, après un match mené de bout en bout. Les Flammes ont compté jusqu'à 19 points d'avance dans cette partie (30-11, 8eme) et n'ont jamais tremblé, dans le sillage d'Endi Miyem, qui termine avec 17 points.

Basket Landes se balade

De son côté, Basket Landes a fait encore plus fort, en s'imposant 102-64 à domicile au match retour contre les Turques d'Ankara, après avoir déjà gagné 82-79 au match aller. Il n'y a pas eu le moindre suspense durant cette partie, où les Landaises ont notamment remporté le troisième quart-temps 28-17, et le dernier 31-18. C'est en fin de match que l'écart a été le plus élevé : +-38. Lors de cette orgie offensive, où douze paniers à 3 points ont été inscrits, Mamigan Touré termine avec 20 points et Ana Suarez et Lidija Turcimovic 18. Les adversaires des clubs français en quarts de finale (12 et 19 mars) seront connus prochainement.