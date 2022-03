Eurocoupe (F) : C'est fini pour Lyon-ASVEL

Il n'y aura qu'un seul club en demi-finales de l'Eurocoupe féminine. Alors que Bourges et Basket Landes se disputeront dans la soirée le ticket pour le dernier carré (65-63 pour les Landaises à l'aller), Lyon-ASVEL a été éliminé sans le moindre suspense par les Turques de Mersin. Battues de treize points à domicile au match aller (64-77), les Lyonnaises ont perdu de quatorze au retour (82-68) et disent donc au revoir à l'Europe. Les filles de Pierre Vincent savaient qu'elles devaient réaliser un exploit pour se qualifier et donc notamment mettre la pression dès le début de la rencontre, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Mersin a en effet commencé le match en menant 16-4 au bout de cinq minutes, et 30-13 à la fin du premier quart. La messe était donc déjà dite pour les Lyonnaises après seulement dix minutes de jeu. La suite de la rencontre a été un peu moins difficile pour le club français, qui a tout de même perdu les deuxième et troisième quarts-temps de neuf et quatre points. Dans le sillage d'une Aleksandra Crvendakic à 13 points, 9 rebonds et 3 passes, et d'une Marieme Badiane à 10 points et 7 rebonds, les Lyonnaises ont finalement terminé le match à -14, grâce à un dernier quart remporté 26-10 face à des Turques en roue libre. L'aventure européenne s'arrête donc là pour Lyon-ASVEL, qui va désormais pouvoir se concentrer sur la quête d'un deuxième titre de champion de France, après celui de 2019. Les Lyonnaises sont actuellement troisièmes du classement à sept journées de la fin de la saison régulière.



Les marqueuses lyonnaises : Jocyte (2), Tanqueray (6), Crvendakic (13), Chartereau (4), Allemand (3), Johannes (8), Badiane (10), Burdick (8), Alexander (5), Chevaugeon (9)