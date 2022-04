Eurocoupe (F) : Bourges au sommet de l'Europe !

Neuf points pour Venise en deuxième mi-temps !

Bourges en course pour le triplé

Les marqueuses berruyères :

Elles l’ont fait ! Bourges avait une occasion incroyable de remporter une nouvelle Coupe d’Europe en organisant le Final Four de l’Eurocoupe (la deuxième Coupe dans la hiérarchie continentale) à domicile, et les Berruyères l’ont saisie à pleines mains ! Qualifiées pour la finale après un match à suspense contre Galatasaray, les Tango n’ont cette fois pas fait trembler leur public du Prado pendant la finale contre Venise.Rien ne semblait prédestiner un tel score final après le premier quart-temps, où les Berruyères ne menaient « que » 17-12.L’écart a grimpé jusqu’à +11 à la mi-temps, et ce n’est pas la sortie d’Alix Duchet (2pts, 2rbds, 2pds) quatre minutes avant la pause suite à une blessure au pied gauche qui pourrait être sérieuse, qui a enrayé la machine. Au contraire ! En deuxième mi-temps, les joueuses de Bourges qui, rappelons-le, étaient privées d’Endi Miyem et Isabelle Yacoubou, ont donné une leçon aux Italiennes ! Venise n’a en effet marqué que 5 points dans le troisième quart et 4 dans le dernier ! Pendant ce temps, Bourges poursuivait son festival, avec Rupert, bien sûr, mais aussi Pauline Astier (6pts) ou encore Laëtitia Guapo (10pts), et c’est finalement sur un écart de +36 que les Tango l’ont emporté, dans un Prado en fusion.Après l’Euroligue 1997, 1998 et 2001, la Coupe Ronchetti 1995 et donc l’Eurocoupe 2016, Bourges grimpe donc pour la sixième fois de son histoire sur le toit de l’Europe et se positionne plus que jamais comme le plus grand club de basket féminin français. La saison d’Eurocoupe des Tango a été quasi-parfaite.Elles étaient bien les plus fortes cette saison en Eurocoupe ! Pourtant, c’est bel et bien en Euroligue qu’elles espèrent jouer la saison prochaine, mais il faudra pour cela remporter le titre de champion de France. Bourges est déjà assuré de finir premier de la saison régulière et partira favori à la succession de Basket Landes. Iliana Rupert et ses copines peuvent même rêver d’un triplé, avec une finale de Coupe de France à jouer contre Basket Landes le 23 avril.Astier (6), Guapo (10), Mann (10), Michel (7), Duchet (2), Eldebrink (9), Hampton (5), Rupert (25)