Il n'y aura qu'un seul club en demi-finales de l'Eurocoupe féminine. Alors que Bourges et Basket Landes se disputaient dans la soirée le ticket pour le dernier carré, Lyon-ASVEL a été éliminé sans le moindre suspense par les Turques de Mersin. Battues de treize points à domicile au match aller (64-77), les Lyonnaises ont perdu de quatorze au retour (82-68) et disent donc au revoir à l'Europe.Mersin a en effet commencé le match en menant 16-4 au bout de cinq minutes, et 30-13 à la fin du premier quart. La messe était donc déjà dite pour les Lyonnaises après seulement dix minutes de jeu. La suite de la rencontre a été un peu moins difficile pour le club français, qui a tout de même perdu les deuxième et troisième quarts-temps de neuf et quatre points. Dans le sillage d'une Aleksandra Crvendakic à 13 points, 9 rebonds et 3 passes, et d'une Marieme Badiane à 10 points et 7 rebonds, les Lyonnaises ont finalement terminé le match à -14, grâce à un dernier quart remporté 26-10 face à des Turques en roue libre. L'aventure européenne s'arrête donc là pour Lyon-ASVEL, qui va désormais pouvoir se concentrer sur la quête d'un deuxième titre de champion de France, après celui de 2019. Les Lyonnaises sont actuellement troisièmes du classement à sept journées de la fin de la saison régulière.Jocyte (2), Tanqueray (6), Crvendakic (13), Chartereau (4), Allemand (3), Johannes (8), Badiane (10), Burdick (8), Alexander (5), Chevaugeon (9)Dans le choc 100% français des quarts de finale, c'est Bourges qui a pris le meilleur sur Basket Landes, et très largement ! Les Tango, battues 65-63 dans les Landes la semaine passée, n'avaient que deux points à rattraper, et elles ont fait bien mieux, en l'emportant de dix-neuf : 74-55 ! A l'image du match entre Mersin et Lyon-ASVEL, le suspense a été tué dès le premier quart. Après avoir tenu jusqu'à 8-8, les championnes de France ont complètement craqué, encaissant un 17-0 (avec trois paniers à 3 points) jusqu'à la fin du quart. Les Berruyères comptaient alors quinze points d'avance sur l'ensemble des deux matchs et n'ont pas eu à forcer leur talent pour décrocher leur qualification. Elles ont remporté les deux quarts suivants de un et cinq points, avant de lâcher du lest dans le dernier, perdu 14-18.En face, une autre intérieure française a brillé, en la personne de Marine Fauthoux (20pts, 6rbds), mais Basket Landes, reversé de l'Euroligue, voit sa saison européenne s'arrêter. Cependant, les Landaises sont encore à la lutte pour défendre leur titre de championnes, puisqu'elles sont quatrièmes de la saison régulière, et elles joueront également la finale de la Coupe de France en avril contre... Bourges. Des Berruyères qui affronteront Galatasaray en demi-finale de l'Eurocoupe lors du Final Four qui aura lieu du 5 au 7 avril. Les Tango peuvent toujours rêver du triplé cette saison !Duchet (8), Hampton (8), Rupert (12), Eldebrink (7), Godin (6), Guapo (12), Yacoubou (13)Fauthoux (20), Magarity (6), Roumy (3), Abega (6), Dumerc (3), Harmon (6), Paget (3), Tolo (6), Turcinovic (2)