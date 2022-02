Eurocoupe (F) : Bourges a un pied en quarts, Lyon-ASVEL devra gagner au retour

Les marqueuses berruyères :

Un nul pour l'ASVEL

Les marqueuses lyonnaises :

Qui va rejoindre les quatre clubs reversés de l'Euroligue en quarts de finale de l'Eurocoupe ? Huit clubs sont sur la ligne de départ, dont Bourges et Lyon-ASVEL, et espèrent bien rallier les quarts de la deuxième compétition européenne. Et c'est très bien parti pour Bourges, qui est allé s'imposer 60-73 sur le parquet de l'Olympiakos lors du huitième de finale aller. Si le premier quart-temps du match a été serré (19-19), les Tango ont ensuite pris le dessus sur les Grecques, et menaient 25-38 à la mi-temps.Cela reste tout de même une victoire de treize points qui laisse présager de belles choses avant le match retour, mercredi prochain. Laëtitia Guapo a grandement contribué à ce succès de Bourges, avec 20 points (8/10 aux tirs), 3 rebonds et 3 passes au compteur, mais Iliana Rupert (10pts, 6rbds) et Isabelle Yacoubou (10pts, 5rbds) l'ont bien aidée également.Mann (3), Michel (9), Rupert (10), Yacoubou (10), Astier (13), Guapo (20), Hampton (8)De son côté, Lyon-ASVEL a plutôt fait une bonne opération en décrochant le match nul (66-66) sur le parquet des Polonaises de Lublin, après avoir été mené pendant une grande partie de la rencontre. Ce sont en effet les Polonaises qui étaient devant à la fin du premier quart (19-14) et à la mi-temps (33-29). Les Lyonnaises ont encore plus souffert dans le troisième quart, où elles se sont retrouvées menées de treize points à douze minutes de la fin du match (46-33).(dont 8 points de Marine Johannes [10pts, 3rbds au total] pour entamer la folle remontée) à cheval sur les deux derniers quarts pour passer devant au tableau d'affichage ! Lublin a ensuite repris une belle avance (62-53, 36eme), mais Alexia Chartereau (17pts, 8rbds au total) a brillé dans le money-time et a réussi le tir à 3 points de l'égalisation (66-66) à quatre secondes de la fin. Tout est donc largement possible lors du match retour !Allemand (9), Burdick (6), Chartereau (17), Crvendakic (12), Johannes (10), Badiane (6), Chevaugeon (6)