Eurocoupe (F) : Battu, Charleville-Mézières jouera son avenir contre La Roche-sur-Yon

Les Flammes s'écroulent dans le troisième quart-temps



🔴 Les Flammes s'inclinent face à Gernika (50-57) et devront aller chercher leur qualif' demain. Ce sera dans un duel franco-français contre la @larochevendee .#PassionFlammes #EuroCupWomen pic.twitter.com/u9x8vVQKzN

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) January 21, 2021

BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE F

2eme journée - Jeudi 21 janvier 2021



La Roche-sur-Yon

- Tenerife : 66-81

Charleville-Mézières

Classement du Groupe F

1- Guernica 4 points

2- Charleville-Mézières 3

3- Tenerife 3 points

Les Flammes Carolo joueront leur avenir à Valence face à La Roche-sur-Yon. Deux jours après avoir parfaitement débuté cette Eurocoupe féminine en disposant de Tenerife sur le parquet valencian, Charleville-Mézières avait la possibilité de faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de nouveau succès, jeudi face à une autre équipe espagnole Guernica.Amel Bouderra, 3 points et 7 passes dans cette partie, et ses coéquipières avaient pourtant mieux débuté que leurs adversaires. Les débats se sont toutefois très vite équilibrés, au sortir d'un 10-0 en faveur des Espagnoles et de Nadia Colhado, ancienne joueuse de... Charleville. Malgré les efforts de la Brésilienne, ce sont pourtant les Flammes qui avaient regagné les vestiaires avec quatre points d'avance (35-31).Les Ardennaises, conduites par une Evelyn Akhator encore monstrueuse (18 points, 9 rebonds), semblaient alors bien parties pour récidiver après leur succès de mardi, d'autant qu'elles augmentaient encore leur avance au retour des vestiaires (les Flammes ont compté jusqu'à 9 points d'avance). Mais pas bien longtemps, et il n'y allait plus avoir qu'une seule équipe sur le terrain, en l'occurrenceLe suspense n'en demeurait pas moins toujours aussi intéressant tandis que la dernière période était surtout marquée par l'inefficacité assez dingue des deux formations. Résultat : Guernica conservait ses distances avec les Flammes, incapables de se relancer et qui mourraient à l'arrivée à sept points des Espagnoles.Du 19 au 22 janvier 2021 au Pabellon Fuente San Luis de Valence (Espagne): 50-57La Roche-sur-Yon 2