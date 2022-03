Eurocoupe (F) : Basket Landes de justesse, Lyon-ASVEL mal parti

Lattes-Montpellier étant éliminé de l'Euroligue, les espoirs français en Coupe d'Europe reposent désormais sur Basket Landes, Bourges et Lyon-ASVEL, qui disputent les quarts de finale de l'Eurocoupe. Les Landaises et les Berruyères s'affrontant à ce stade, la France a donc l'assurance d'avoir une équipe dans le dernier carré. Mais difficile de savoir de quel club il s'agira puisque le match aller s'est terminé avec une victoire de deux points de Basket Landes (65-63), qui aura donc très peu de marge en se rendant au Prado la semaine prochaine pour le retour. La rencontre a été extrêmement serrée, notamment en première mi-temps où aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus (30-30, mt). En deuxième, Bourges a réussi à prendre sept points d'avance (44-51) à la fin du troisième quart, mais les championnes de France ont signé un grand dernier quart, remporté 19-11, pour prendre ce précieux avantage. Marianna Tolo (12pts, 4rbds) et Marine Fauthoux (11pts, 5rbds, 5pds) ont notamment contribué à ce succès, alors que les 15 points et 6 rebonds n'ont pas suffi aux Tango.



Les marqueuses landaises : Magarity (8), Fauthoux (11), Turcinovic (7), Dumerc (2), Tolo (12), Harmon (9), Paget (8), Chery (8)



Les marqueuses berruyères : Eldebrink (6), Yacoubou (4), Rupert (15), Michel (6), Astier (2), Guapo (5), Hampton (11), Godin (4), Duchet (5), Mann (5)

Il faudra un miracle aux Lyonnaises

De son côté, Lyon-ASVEL recevait les Turques de Mersin, mais les Lyonnaises se sont assez largement inclinées 64-77. Mersin, qui a réussi un début de match canon (12-22, 10eme) a quasiment mené de bout en bout lors de cette rencontre, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +15 en début de deuxième quart (12-27). A la mi-temps, Lyon-ASVEL était revenu à -8 (28-36), puis l'écart n'était plus que de -4 à la 23eme (34-38). Mais Mersin a rapidement repris dix points d'avance (45-55, 30eme) et a parfaitement maîtrisé le dernier quart, qui lui permet d'avoir déjà un pied en demi-finale. Alexia Chartereau et Kayla Alexander ont chacune marqué 13 points pour Lyon-ASVEL. Mais il faudra faire beaucoup mieux jeudi prochain sur les bords de la Méditerranée.



Les marqueuses lyonnaises : Jocyte (2), Crvendakic (7), Chartereau (13), Allemand (9), Johannes (5), Burdick (4), Alexander (13), Cheveaugeon (11)