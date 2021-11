Euro 2023 (F/Qualifications) : Face à la Lituanie, les Bleues renouent avec la victoire

Les Bleues ont su relever la tête ! Totalement passées à côté de leur match en Ukraine pour les débuts de Jean-Aimé Toupane sur le banc, les joueuses de l’équipe de France ont fait passer une bien mauvaise fin d’après-midi à la Lituanie. Sur le parquet de Villeneuve d’Ascq, les Tricolores ont été à la hauteur des attentes avec une très nette victoire qui les relance sur le chemin de l’Euro 2023. Mais l’entame de match n’a pas été évidente pour les coéquipières de Marie-Eve Paget (5 points), avec les Lituaniennes qui ont rivalisé pendant les cinq premières minutes. Toutefois, un 6-0 emmené par Iliana Rupert (5 points) a permis aux Bleues de creuser un petit écart de cinq longueurs au terme du premier quart-temps. C’est dans les dix minutes menant à la mi-temps que les Tricolores ont haussé le ton. N’encaissant que onze points dans cette période, les Bleues ont tout d’abord porté leur avantage à onze longueurs avant de conclure la première moitié de la rencontre avec une marge de quatorze points.

Les Bleues se sont retrouvées

Avec Gabby Williams (14 points) et Marine Johannes (13 points) pour mener la charge, les Bleues ont démarré le troisième quart-temps par un 8-0 qui a assommé les Lituaniennes, alors menées de 22 points. L’écart est alors resté proche de la barre des 20 points, ne retombant en-dessous qu’à de rares occasions. Une solidité défensive retrouvée et une efficacité offensive qui a permis à l’équipe de France d’aborder les dix dernières minutes avec une marge de 23 points. Le début du dernier quart-temps a vu la Lituanie, emmenée par Kamile Nacickaite (20 points), revenir à 20 longueurs mais une bonne série en toute fin de match a permis aux Bleues de conforter leur avantage dans cette rencontre. L’équipe de France signe sa première victoire dans ces qualifications de l’Euro 2023 avec une avance de 27 points (83-56) et s’empare de la deuxième place du Groupe B à un point de l’Ukraine, qui s’est difficilement imposée en Finlande (71-77) pour conserver la tête.



BASKET - EURO 2023 (F/QUALIFICATIONS) / GROUPE B

2eme journée - Dimanche 14 novembre 2021

Finlande - Ukraine : 71-77

France - Lituanie : 83-56



Classement du Groupe B

1- Ukraine 4 points

2- France 3

3- Lituanie 3

4- Finlande 2