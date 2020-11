Euro 2022 (Q) : Les Bleus y sont presque

L’Euro 2022 se rapproche pour l’équipe de France de basket ! En battant l’Allemagne 86-74 ce dimanche à Pau, les Bleus ont fait un grand pas vers… l’Allemagne, qui organisera la compétition dans un an et demi. Les hommes de Vincent Collet, qui avaient été battus par la Mannschaft (83-69) à l’aller au mois de février, ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence, mais l’essentiel est assuré. Si la France avait réussi à prendre un peu d'avance en première mi-temps (23-18 puis 29-24), l'Allemagne est parvenue à revenir à la mi-temps (42-41). Le troisième quart-temps a été très serré également, les deux équipes prenant la tête à tour de rôle, mais jamais avec plus de deux points d'avance. Si bien qu'au moment d'attaquer le dernier quart, le score était de 61-61 et tout était possible.

Boutsiele et Ouattara portent les Bleus

Mais la balance a rapidement penché du côté de la France, qui a entamé ce dernier quart par un 7-0, avec sept points de Jerry Boutsiele, qui n'a pas marqué d'autres points durant la partie ! Le score est ensuite longtemps resté bloqué à 70-63. L'Allemagne a réussi à revenir à -5 grâce à Andreas Obst (70-65) mais Isaia Cordinier et Yakuba Ouattara ont redonné une belle avance aux Bleus (75-65). L'écart a oscillé entre -8 et -10 pendant les cinq dernières minutes de la rencontre et Yakuba Ouattara a marqué les deux derniers points du match à 51 secondes de la fin. Appelé cette semaine en remplacement de Mouhammadou Jaiteh, le joueur du Betis Séville a bien fait de venir : il termine meilleur marqueur des Bleus, avec 24 points (9/16 aux tirs). Mathias Lessort a quant à lui inscrit 17 points (7/7 à 2pts) lors de cette troisième victoire des Bleus en quatre matchs. Même sans ses joueurs NBA et Euroligue, la France a de la ressource. Prochain rendez-vous : en février au Monténégro !



Les marqueurs français : Albicy (13), Ouattara (24), Lessort (17), Julien (2), Bouteille (4), M'Baye (8), Boutsiele (7), Chassang (2), Cordinier (7), Konate (2)



BASKET - EURO 2022 (H)

Qualifications - Groupe G

3eme journée - Vendredi 27 novembre 2020

Grande-Bretagne - France : 56-79

Allemagne - Monténégro : 74-80



4eme journée - Dimanche 29 novembre 2020

France - Allemagne : 86-74

18h00 : Grande-Bretagne - Monténégro



Grande-Bretagne - Monténégro : 74-59



Classement du Groupe G

1- France, 7 pts

2- Grande-Bretagne, 6

3- Monténégro, 6

4- Allemagne, 5