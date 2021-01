Euro 2022 (H/Q) : La liste pour affronter le Monténégro et la Grande-Bretagne

Jaiteh devra patienter



Les 12 Bleus sélectionnés pour les deux derniers matchs de qualification à l'@EuroBasket 2022 💥 🇫🇷

🇲🇪 🆚 🇫🇷, Samedi 20 février

🇫🇷 🆚 🇬🇧, Lundi 22 février#TeamFranceBasket pic.twitter.com/sAuGXRxSMN



— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) January 15, 2021

pour poursuivre leur campagne éliminatoire pour l'Euro 2022. Lors d'une conférence de presse en visio-conférence, Vincent Collet, accompagné du manager général de l'équipe Patrick Beesley, a dévoilé vendredi en fin de matinée la liste des douze joueurs convoqués pour disputer les deux prochains rendez-vous des Bleus sur la route de l'EuroBasket 2022, face au Monténégro et à la Grande Bretagne, respectivement les 20 et 22 février prochains lors de rencontres qui se disputeront toutes les deux en raison de la situation sanitaire sur le parquet du Sportski Centar Moraca de Podgorica, au Monténégro.Libéré pour l'occasion par le FC Barcelone, où son entraîneur ne compte plus sur lui, sans pour autant avoir été transféré pour le moment par le club catalan,, où il remplace David Michineau.Avec Nicolas Lang, le meneur des Metropolitans est l'autre absent par rapport à la liste de novembre dernier. A Lang, Collet a préféré Maxime Roos.Andrew Albicy, Axel Julien, Isaïa Cordinier, Axel Bouteille, Lahaou Konate, Yakuba Ouattara, Amath M'Baye, Alexandre Chassang, Mathias Lessort et Jerry Boutsiele, de leur côté, sont reconduits.Ecarté de la liste en novembre dernier après avoir été testé positif au Covid-19, le pivot du club turc de Gaziantep pouvait espérer réintégrer le groupe. L'ancien joueur de Limoges a dû déchanter.Les douze joueurs retenus par Vincent Collet :Andrew Albicy, Axel Julien, Thomas Heurtel, Isaïa Cordinier, Axel Bouteille, Lahaou Konate, Yakuba Ouattara, Maxime Roos, Amath M'Baye, Alexandre Chassang, Mathias Lessort et Jerry Boutsiele