Euro 2021 (préparation) : Une victoire nette et sans bavure

Miyem et Johannes en artilleuses

Quatrième victoire en quatre matchs de préparation pour l'équipe de France féminine de basket à huit jours du coup d'envoi de "son Euro" ! Après avoir dominé deux fois l'Espagne la semaine passée et l'Italie mardi après prolongation, les joueuses de Valérie Garnier (qui avait dévoilé sa liste des 12 joueurs retenues pour l'Euro quelques heures avant le match) se sont facilement imposées 70-53 contre ces mêmes Italiennes, à Mulhouse. Si les Françaises ont été accrochées dans le premier quart-temps, perdu 11-13, elles ont ensuite renversé la situation dans les trois derniers quarts. Elles ont pris les commandes à la 15eme minute sur un panier de Marine Johannes (24-22) et ne les ont plus lâchées jusqu'à la fin du match. A la mi-temps, le score était de 35-28, puis de 52-41 à la fin du troisième quart, et la victoire fut beaucoup plus aisée que la veille à aller décrocher.Endy Miyem termine meilleure marqueuse des Bleues, avec 14 points, devant Marine Johannes et ses 11 unités. Cependant, la sélectionneure Valérie Garnier était loin d'être satisfaite, si l'on en croit ses propos relayés par L'Equipe : "Les joueuses ont entendu ce que je leur avais dit.Ce sont ces détails qui font les champions. On a beaucoup de talent, les adversaires vont plutôt venir nous chercher dans le défi physique. Il faut donc qu'on s'adapte aux conditions. Les passes rapprochées dans la raquette, ça passe en Championnat de France mais pas en match international. » A voir si les joueuses françaises ont entendu le message lors des deux derniers matchs de préparation, contre la Suède vendredi et samedi, toujours à Mulhouse.Chartereau (5), Gruda (5), Johannes (11), Tchatchouang (1), Miyem (14), Ciak (2), Michel (6), Vukosavljevic (9), Rupert (2), Williams (9), Duchet (6)