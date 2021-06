Euro 2021 (Préparation) : Quatrième succès consécutif pour l'équipe de France, victorieuse de la Suède

Les Bleues continuent d’accumuler de la confiance en vue de l’Euro 2021, qu’elles disputeront en partie à domicile. Sur le parquet du Palais de Sports de Mulhouse, les joueuses de Valérie Garnier ont signé face à la Suède un cinquième succès de suite dans cette phase de préparation. Mais, malgré l’absence de certains cadres telles Amanda Zahui, Louice Halvarsson ou encore Regan Magarity, les Suédoises ont tenu tête aux Tricolores en comptant jusqu’à cinq points d’avance. Toutefois, les Tricolores ont serré le jeu pour conclure les dix premières minutes avec deux longueurs d’avance. C’est alors que les Suédoises ont baissé de pied. N’inscrivant que sept points dans les dix minutes menant à la mi-temps, les coéquipières des sœurs Frida (13 points, 5 rebonds, 6 passes) et Elin Eldebrink (10 points) ont vu les Bleues immédiatement creuser un écart de dix points et, finalement de quatorze longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Les Bleues ont fini tout en maîtrise

Au retour sur le parquet mulhousien, les coéquipières de Sandrine Gruda (21 points), Endy Miyem (12 points) et Tima Pouye, qui fêtait à cette occasion sa première sélection chez les Bleues, n’ont absolument pas coupé leur effort. Le résultat a été un écart qui a dépassé la barre des 20 points grâce à un 10-0 en fin de troisième quart-temps conclu avec 22 longueurs d’avance. Un écart qui n’a pas laissé guère de doutes quant au résultat de la rencontre mais, malgré tout, les Suédoises ont tout donné pour éviter une trop lourde défaite. Revenues à douze longueurs en début de quatrième quart-temps grâce à un 11-0, ces dernières ont toutefois vu leurs efforts ne pas avoir plus de résultat. A l’issue d’une prestation de qualité, les joueuses de Valérie Garnier s’imposent de seize longueurs (77-61). Les Bleues auront une dernière occasion de parfaire leurs automatismes avant l’Euro 2021 avec une dernière rencontre de préparation ce samedi, face à ces mêmes Suédoises.