Euro 2021 (Préparation) : L'équipe de France domine à nouveau la Suède

Les Bleues vont démarrer leur Euro 2021 gonflées à bloc ! A l’occasion de leur deuxième match en deux jours face à la Suède, les joueuses de Valérie Garnier ont enchaîné une sixième victoire en six matchs de préparation. Une rencontre que les Tricolores ont démarré avec une solidité défensive à tout épreuve. En l’espace d’un peu moins de cinq minutes, les coéquipières de Sandrine Gruda (13 points, 5 rebonds) n’ont encaissé que deux petits points et, dans le même intervalle, en ont marqué pas moins de 17. Ce retard de quinze points, les Suédoises l’ont tout d’abord réduit à onze longueurs avant de prendre un dernier éclat dans le premier quart-temps pour retrouver l’écart initial. Dans les dix minutes menant à la mi-temps, les Bleues ont continué à pousser pour porter leur avantage à 20 points avant de retrouver leur vestiaire avec une marge de 18 longueurs.

Les Bleues sont en place avant l’Euro

Au retour sur le parquet de Mulhouse, les Suédoises, emmenées par Kalis Loyd (11 points) et les sœurs Frida (9 points) et Elin Eldebrink (9 points), ont serré le jeu. Si elles ont limité le nombre de points encaissés durant le troisième quart-temps à quinze, la défense tricolore a continué de faire des merveilles. En effet, les Scandinaves n’ont pu marquer que neuf petits points durant ces dix minutes. Avec 24 points d’avance à dix minutes du terme de la rencontre, les joueuses de Valérie Garnier ont un peu baissé d’intensité, laissant très rapidement les Suédoises revenir à seize points. Une fin de match en pente douce qui permet toutefois aux joueuses de l’équipe de France d’aller chercher ce sixième succès en six matchs de préparation avec une marge de 20 points (71-51). A douze jours de leur entrée en lice dans l’Euro 2021 face à la Croatie, les Bleues semblent plus prêtes que jamais pour aller chercher leur troisième titre continental, douze ans après le dernier.