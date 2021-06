Euro 2021 (F) : Encore une finale pour les Bleues !

Dixième finale d’Eurobasket pour l’équipe de France féminine de basket ! Grandes favorites de cette édition 2021, d’autant plus après l’élimination de leurs grandes rivales espagnoles, les Bleues ont tenu leur rang en se qualifiant pour la finale après une victoire 73-61 contre la Biélorussie à Valence (Espagne). Contrairement aux quatre premiers matchs de la compétition, les Françaises n’ont pas écrasé leurs adversaires, mais elles ont su appuyer sur l’accélérateur au moment où il le fallait pour ne pas laisser d’espoir aux Biélorusses. Les filles de Valérie Garnier ont pu compter sur le retour d’Olivia Epoupa, blessée à la cheville dès les premières minutes du premier match, et qui a fait son entrée en jeu lors du deuxième quart-temps, même si elle n’a joué que 6’43, pour aucun point. Les Françaises, à l’image de leur leader Sandrine Gruda, qui a fini la première mi-temps sur un 1 sur 8 aux tirs, n’étaient pas en réussite en début de match (38% au total à la fin du match), mais la Biélorussie non plus. Si bien que le score était de 20-18 en faveur de la France à la 10eme minute et de 38-30 à la mi-temps.

Record de points en carrière pour Miyem



Dans le troisième quart, l’écart est resté à peu près le même (57-47, 30eme), mais dans le dernier, les Biélorusses sont parvenues à se rapprocher. En effet, les Bleues ne menaient plus que de sept points (55-63) à quatre minutes de la fin, et Alexandria Bentley a manqué le tir à 3 points qui aurait ramené les Biélorusses à -4. Alexia Chartereau, Marine Johannes et Alix Duchet, quant à elles, ne se sont pas ratées, et l’écart a grimpé à +12 en faveur des Françaises. A 1’38 de la fin (67-55), la messe était dite et les Bleues ont déroulé dans le money-time. Elles pourront dire un grand merci à Endy Miyem, auteure de son record de points en équipe de France (24, à 9/16 aux tirs dont 3/3 à 3pts) ! Les Bleues vont donc disputer leur cinquième finale de suite à l’Euro, contre la Belgique ou la Serbie, dimanche soir, et elles espèrent bien remporter le troisième titre de leur histoire, après sept défaites en finale.

LES BLEUES 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 DE L'EURO !! QUE C'EST BON !! 😍💙🤩

5ème finale de suite 💪#FRABLR #EDFBasket pic.twitter.com/jQvmEuBHxs

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 26, 2021







Alexia Chartereau (au micro de Canal+ Sport) : « Forcément, ça allait être un match dur, c’était une demi-finale, on n’allait rien nous donner. Ce match était vraiment dur face à une équipe de Biélorussie qui a essayé de changer notre rythme de d’habitude. Elles ont plutôt réussi à le faire mais on a su trouver les armes pour les battre. La victoire est là, on sait qu’il nous reste un match et c’est vraiment ce qu’on a en tête. Le but était de gagner, peu importe si c’était beau."



Les marqueuses françaises : Chartereau (7), Ciak (6), Vukosavljevic (5), Williams (8), Duchet (7), Gruda (6), Johannes (9), Michel (1), Miyem (24)



BASKET - EURO 2021 (F)

Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)



DEMI-FINALES (A VALENCE)

Samedi 26 juin

Biélorussie - France : 61-73

21h00 : Serbie - Belgique



PETITE FINALE (A VALENCE)

Dimanche 27 juin à 18h00



FINALE (A VALENCE)

Dimanche 27 juin à 21h00