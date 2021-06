Euro 2021 (F) : Demandez le programme !

EURO 2021 (F)

Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)



PHASE DE POULES

Groupe A (à Valence)

Suède

Biélorussie

Espagne

Slovaquie



Jeudi 17 juin

12h00 : Suède – Slovaquie

21h00 : Biélorussie – Espagne



Vendredi 18 juin

18h00 : Slovaquie – Biélorussie

21h00 : Espagne – Suède



Dimanche 20 juin

15h00 : Suède – Biélorussie

21h00 : Espagne – Slovaquie



Groupe B (à Valence)

Monténégro

Serbie

Italie

Grèce



Jeudi 17 juin

15h00 : Monténégro – Grèce

18h00 : Serbie – Italie



Vendredi 18 juin

12h00 : Grèce – Serbie

15h00 : Italie – Monténégro



Dimanche 20 juin

12h00 : Monténégro- Serbie

18h00 : Italie – Grèce



Groupe C (à Strasbourg)

Bosnie-Herzégovine

Slovénie

Turquie

Belgique



Jeudi 17 juin

15h00 : Bosnie-Herzégovine – Belgique

18h00 : Slovénie – Turquie



Vendredi 18 juin

12h00 : Turquie - Bosnie-Herzégovine

15h00 : Belgique – Slovénie



Dimanche 20 juin

12h00 : Bosnie-Herzégovine- Slovénie

15h00 : Turquie – Belgique



Groupe D (à Strasbourg)

France

Russie

République tchèque

Croatie



Jeudi 17 juin

12h00 : Russie - République tchèque

21h00 : France – Croatie



Vendredi 18 juin

18h00 : Croatie – Russie

21h00 : République tchèque – France



Dimanche 20 juin

18h00 : République tchèque – Croatie

21h00 : France – Russie



>>> Le premier se qualifie pour les quarts de finale. Le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages.



BARRAGES

Lundi 21 juin (horaires à déterminer)

B2 – A3 (à Valence)

A2 – B3 (à Valence)

C2 – D3 (à Strasbourg)

D2 – C3 (à Strasbourg)



QUARTS DE FINALE

Mercredi 23 juin (horaires à déterminer)

Quart 1 : A1 - B2 ou A3 (à Valence)

Quart 3 : B1 – A2 ou B3 (à Valence)

Quart 4 : C1 – D2 ou C3 (à Strasbourg)

Quart 2 : D1 – C2 ou D3 (à Strasbourg)



DEMI-FINALES (A VALENCE)

Samedi 26 juin (horaires à déterminer)

Vainqueur Quart 1 - Vainqueur Quart 2

Vainqueur Quart 3 - Vainqueur Quart 4



PETITE FINALE (A VALENCE)

Dimanche 27 juin à 18h00



FINALE (A VALENCE)

Dimanche 27 juin à 21h00