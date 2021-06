Euro 2021 (F) : Débuts réussis pour les Bleues !

Annoncée comme favorite de cet Euro 2021, surtout depuis que la star espagnole Alba Torrens a déclaré forfait pour cause de covid-19, l’équipe de France féminine de basket n’a pas raté ses débuts ! C’est le moins que l’on puisse dire. Portées par 3000 spectateurs dans la chaleur de Strasbourg, les filles de Valérie Garnier ont écrasé la Croatie 105-63 en mode rouleur compresseur, avec un premier quart-temps délicat (26-25) avant de dérouler. Tout avait pourtant mal commencé pour les vice-championnes d’Europe en titre, qui ont perdu leur meneuse Olivia Epoupa, touchée à la cheville droite après seulement trois minutes. La joueuse de Charnay n’est pas revenue sur le parquet, mais Valérie Garnier a indiqué qu’il était trop tôt pour établir le moindre diagnostic. Après cette blessure, les Françaises ont eu un peu de mal à lire le jeu croate et ont encaissé 25 points dans le premier quart, ce qui ne leur ressemble pas.

Les 100 points dépassés pour la première fois depuis deux ans

Mais les Bleues n’ont pas attendu la mi-temps pour remettre de l’intensité défensivement et ont ensuite parfaitement cadenassé leurs adversaires, qui n’ont plus marqué que 15, 12 et 11 points lors des trois derniers quarts. Gaby Williams (8pts, 7rbds, 1ctr) a fait honneur à son statut de meilleure défenseure de l’Euroligue pour sa toute première compétition avec les Bleues. Valériane Vukosavljevic (8pts, 12rbds) l’a bien aidée également. Et en attaque, les filles de Valérie Garnier se sont montrées particulièrement adroites tout au long de la partie, avec 56,6% de réussite aux tirs, dont 40,9% à 3 points. Quatre joueuses finissent à 15 points ou plus (Miyem, Gruda, Chartereau, Johannes) lors de cette victoire à plus de 100 points, une barre que les Françaises n’avaient plus franchie depuis deux ans (contre l’Ukraine en préparation à l’Euro). Si la blessure d’Epoupa n’est pas trop grave, cette soirée aura été parfaite pour l’équipe de France, qui a en plus appris après le match la défaite de son rival de toujours, l’Espagne, à domicile contre la Biélorussie. A confirmer dès vendredi contre la République tchèque !



Sandrine Gruda (au micro de Canal+Sport) : « L’objectif avec cette équipe, c’est de pouvoir imposer notre identité, notre jeu, et on va sûrement assister à d’autres matchs comme celui de ce soir (sourires). Au début, il fallait qu’on s’adapte à la chaleur, et la Croatie, on ne les joue pas régulièrement donc il fallait qu’on s’adapte à leur style de jeu. Une fois qu’on a compris comment elles jouaient, voilà le résultat. Le public ? Ça fait du bien. Ce n’était pas gagné, au vu de la situation actuelle. Ils transmettent vraiment une belle énergie et ça fait la différence aussi. »



Les marqueuses françaises : Miyem (18), Chartereau (15), Gruda (16), Ciak (6), Michel (8), Vukosavljevic (8), Williams (8), Johannes (15), Duchet (2), Tchatchouang (9)



EURO 2021 (F)

Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)



PHASE DE POULES



Groupe D (à Strasbourg)

1- France, 2 points

2- Russie, 2

3- République tchèque, 1

4- Croatie, 1



Jeudi 17 juin

Russie - République tchèque : 73-69

France – Croatie : 105-63



Vendredi 18 juin

18h00 : Croatie – Russie

21h00 : République tchèque – France



Dimanche 20 juin

18h00 : République tchèque – Croatie

21h00 : France – Russie



>>> Le premier se qualifie pour les quarts de finale. Le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages.