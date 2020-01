Euro 2021 (éliminatoires) : Lacombe forfait, Rousselle appelé

De la dernière Coupe du Monde en Chine, quittée en demi-finales par les Tricolores (défaite contre l'Argentine), il ne reste que deux rescapés : Amath M'Baye et Axel Toupane. Paul Lacombe, troisième joueur retenu par Vincent Collet dans sa liste pour les deux prochains matchs et présent lors du Mondial a dit au revoir à ses deux coéquipiers et au groupe France par la même occasion. L'arrière international de Monaco s'était blessé à l'auriculaire gauche lors de la défaite de son équipe face à Boulogne-Levallois (80-71) le 25 janvier dernier. Lacombe, resté en Principauté faute d'avoir trouvé preneur à l'étranger, souffre d'une fracture qui l'éloignera des terrains pendant six semaines.

Rousselle appelé

Forfait, le médaillé de bronze de septembre dernier en Chine manquera les deux prochains rendez-vous des Bleus, face à l'Allemagne le 20 février prochain et contre le Monténégro le 24 février, tous deux dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2021. Pour remplacer l'ancien Strasbourgeois, Collet, remercié précisément le week-end dernier par la SIG, a rappelé Jonathan Rousselle. Le meneur du club espagnol de Bilbao retrouvera ainsi l'équipe de France, un an après avoir été appelé pour les éliminatoires de ce Mondial en Chine. L'ancien joueur de Limoges, Cholet ou encore Gravelines-Dunkerque compte sept sélections sous le maillot bleu.



Les 12 Français retenus : Axel Bouteille (24 ans, Bilbao), Alexandre Chassang (25 ans, Dijon), Isaïa Cordinier (23 ans, Nanterre), Moustapha Fall (27 ans, Ankara), Hugo Invernizzi (27 ans, Limoges), Axel Julien (27 ans, Dijon), Jonathan Rousselle (29 ans, Bilbao), Amath M'Baye (30 ans, Izmir), David Michineau (25 ans, Boulogne-Levallois), Yakuba Ouattara (27 ans, Monaco), Axel Toupane (27 ans, Malaga), Guerschon Yabusele (24 ans, Nanjing)