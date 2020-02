Etats-Unis : Une mascotte réussit le panier de l’année

Cosmo The Cougar, véritable star de son campus

Le terrain de basket de l’Université Bringham Young, dans l'Utah, a été le théâtre d’un exploit sportif réalisé par une…mascotte ! C’est au cours d’un temps-mort dans le match opposant Bringham Young à l’université de San Francisco, que Cosmo The Cougar (le nom de la mascotte de Bringham Young) réalisa un magnifique dunk depuis la ligne à trois points ! Évidemment, la mascotte n’a pas pu réaliser cet exploit toute seul, cinq hommes l’ont accompagné pour signer ce panier mémorable.Apparu pour la première fois en 1953, Cosmo The Cougar est une véritable star au sein de son université. Présent à chaque rencontre sportive de Bringham Young, la mascotte possède sa propre voiture sobrement appelée la « Cosmobile ». Le couguar possède même une série de courts-métrages à sa gloire. Participant à plus de 450 événements pour an, plusieurs personnes sont amenées à enfiler le costume de Cosmo chaque année. Une chose est sûre, grâce à son dunk, Cosmo s’est payé une notoriété nationale, voire internationale.