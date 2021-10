Espagne : Pau Gasol prend sa retraite

C'est une page qui se tourne dans l'histoire du basket. Ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour l'occasion, du côté de Barcelone, l'Espagnol Pau Gasol, aujourd'hui âgé de 41 ans, a officialisé la fin de sa carrière de joueur professionnel. Dans l'enceinte du théâtre du Liceu de la ville catalane, à l'occasion d'une cérémonie d'adieux mise en place en son honneur, Pau Gasol, entouré de sa famille ainsi que de ses proches, a ainsi notamment déclaré : « Je suis ici pour vous communiquer que je vais prendre ma retraite du basket professionnel. C'est une décision difficile, après tant d'années, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est une décision réfléchie. Il faut savoir tourner la page. Je voulais finir en jouant et en profitant, et pas en béquilles et entre plusieurs opérations. » En 2019, l'Espagnol avait alors été victime d'une sévère fracture à un pied, ce qui avait alors eu pour effet de compromettre la suite de sa carrière.

Un titre mondial, deux médailles d'argent olympiques, trois titres européens

Véritable légende de son sport, l'aîné des frères Gasol possède d'ailleurs l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du basket continental. C'est notamment sous sa houlette que l'Espagne avait alors été sacrée championne du monde, et avait également remporté deux médailles d'argent olympiques sans oublier non plus un total de trois titres européens. Aux côtés de Juan Carlos Navarro, son frère Marc ou bien encore Rudy Fernandez, il avait ainsi permis à l'Espagne de devenir la première nation du basket européen, et ce dès le tout début du XXIeme siècle. Pour ce qui est de sa carrière en club, Pau Gasol l'a réalisée, en majeure partie, en NBA. Une prestigieuse Ligue de basket qu'il a d'ailleurs remportée à deux reprises. Deux titres consécutifs raflés en 2009 puis en 2010, sous les couleurs des Lakers de Los Angeles, aux côtés notamment du regretté Kobe Bryant.