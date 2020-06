Espagne : Bouteille dans l'équipe-type de Liga !

La saison régulière du championnat espagnol de basket s’est terminée ce vendredi, avec une formule différente des saisons passées, puisqu’en raison de la pandémie de coronavirus, l’exercice 2019-20 a été interrompu pendant plus de trois mois et a repris avec deux poules de six équipes (soit les 12 meilleures équipes jusque-là). Elles se sont affrontées pendant neuf jours à Valence, et les quatre meilleures se sont qualifiées pour les demi-finales, qui se disputeront ce dimanche sur un match entre Barcelone et Burgos, et entre Valence et Vitoria (la finale aura lieu mardi). Avec la fin de la saison régulière, la Liga a dévoilé son cinq majeur de la saison, et on y trouve un Français.

Bouteille succède à Jackson

L’ailier Axel Bouteille (25 ans, Malaga) figure en effet dans l’équipe-type de 2019-20 (déterminée par les joueurs, les entraîneurs, les fans et les journalistes), aux côtés du meneur argentin Facundo Campazzo (29 ans, Real Madrid), de l’arrière slovène Klemen Prepelic (27 ans, Badalone), de l’ailier fort monténégrin Nikola Mirotic (29 ans, Barcelone, MVP de la saison) et du pivot géorgien Giorgi Shermadini (31 ans, Tenerife). Arrivé en février en provenance de Bilbao, l’international français (8 sélections, 61 points), passé par Chalon et Limoges, a signé une saison à 16,5 points, 3,6 rebonds, 1,2 passes et 15,1 d’évaluation de moyenne, et un pic à 34 points en décembre contre Burgos. C’est la première fois depuis Edwin Jackson en 2017 avec l’Estudiantes Madrid qu’un Français figure dans l’équipe-type de la saison de Liga, le championnat le plus relevé d’Europe. Désormais, deux Français peuvent être sacrés champions d'Espagne 2020 : Thomas Heurtel avec le Barça et Louis Labeyrie avec Valence.