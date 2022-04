Equipes de France : Le programme estival est connu

Les basketteurs et les basketteuses de l’équipe de France sont actuellement en pleine bourre avec leurs clubs respectifs, avec une fin de saison régulière intense, des phases finales de Coupes d’Europe ou des play-offs NBA à disputer. Mais d’ici quelques semaines, ils se tourneront vers les échéances internationales à venir, et elles sont importantes, avec un Euro pour les hommes et une Coupe du Monde pour les femmes. Ce mercredi, la Fédération française de basket a dévoilé le programme estival des deux équipes de France. Avant de disputer l’Euro en Allemagne du 1er au 18 septembre (dans la poule de l’Allemagne, la Lituanie, la Slovénie, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine), les vice-champions olympiques affronteront les Pays-Bas le dimanche 7 août à Rouen, puis se rendront à Bologne pour défier l’Italie le 12, avant un match retour contre la Squadra Azzura le 16 à Montpellier. La ville de l’Hérault accueillera un autre match le 19, contre la Belgique, puis les Bleus disputeront le 25 à l’Accor Arena et le 28 à l’extérieur deux matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2023 (contre la Lituanie ou la Bosnie-Herzégovine ou la République Tchèque ou la Bulgarie). Auparavant, les hommes de Vincent Collet auront affronté le Monténégro le 1er juillet et la Hongrie le 4, toujours pour le compte des éliminatoires du Mondial, dans le cadre d'une "fenêtre internationale".

Deux matchs à domicile pour les Bleues

Les femmes, médaillées de bronze aux JO de Tokyo, préparent quant à elles la Coupe du Monde qui aura lieu du 22 septembre au 1er octobre en Australie (dans la poule de la Serbie, du Japon, du Nigéria, du Canada et de l’Australie). Elles affronteront la Bosnie-Herzégovine le 21 août à domicile (lieu à déterminer), la Belgique le 2 septembre à Pau, puis se déplaceront en Belgique le 4. L’équipe de France féminine jouera un ou plusieurs matchs de préparation, en Australie, avant la Coupe du Monde (dates, lieux et adversaires à déterminer).