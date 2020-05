Equipes de France : Collet et Garnier prolongent jusqu’en 2021

Sous contrat jusqu’en 2020, Vincent Collet et Valérie Garnier devaient conduire les équipes de France masculine et féminine de basket aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Mais les JO ont été reportés à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus et, en toute logique, la Fédération française de basket a décidé de prolonger leur contrat pour une année supplémentaire, afin qu’ils puissent mener à terme leur mission olympique. Vincent Collet (56 ans) ayant été limogé de Strasbourg en janvier dernier et Valérie Garnier (55 ans) ayant quitté Fenerbahçe en fin de saison dernière, les deux coachs n’auront qu’une seule casquette, celle de sélectionneur. Ils travailleront tous les deux à la FFBB à temps plein à partir de juin 2020, fait savoir la Fédération, en intervenant par exemple auprès des équipes de France jeunes.

Dumerc prend du galon

Qualifiée pour les JO grâce à sa troisième place à la Coupe du Monde en Chine, l’équipe de France masculine visera une autre médaille à Tokyo sous les ordres de Collet, en poste depuis 2009, mais qui n’a emmené les Bleus qu’à la sixième place lors des JO 2012 et JO 2016. Quant à Valérie Garnier, à la tête des Bleues depuis 2013, elle peut également viser une médaille avec son équipe, qui s’est qualifiée pour Tokyo en février dernier lors du TQO de Bourges. En 2016 à Rio, les Françaises avaient terminé au pied du podium olympique. Par ailleurs, la FFBB a confirmé les fonctions de Patrick Beesley en qualité de Général Manager du Team France Basket pour une année supplémentaire, et de Boris Diaw en qualité de Général Manager adjoint. Du côté des femmes, Céline Dumerc, l’actuelle meneuse de Basket Landes, qui jouera encore la saison prochaine, prendra dans un avenir proche les fonctions de Général Manager de l’équipe de France féminine, notamment lors des prochaines fenêtres internationales.