Equipe de France : Les joueurs évoluant en Russie et Biélorussie ne peuvent plus être sélectionnés

"Signer une attestation sur l'honneur"

L'annonce est tombée ce lundi. Tout joueur français de basket qui évolue actuellement en Biélorussie et en Russie, ou qui sera amené à le faire à l'avenir, ne sera alors plus sélectionnable en équipe de France.Tout d'abord Livio Jean-Charles, qui compte un total de quatre sélections et qui évoluera sous les couleurs du CSKA Moscou, tandis que Louis Labeyrie, dont le total de sélections s'élève à 33 et qui était présent avec l'équipe de France lors de l'édition 2019 de la Coupe du Monde en Chine avec une médaille de bronze à la clé, s'est tout récemment engagé en faveur de Kazan. Au préalable, Labeyrie n'avait pas été retenu dans le groupe qui disputera l'Eurobasket, entre les jeudi 1er et dimanche 18 septembre prochains.Cette décision de ne pas sélectionner de joueurs évoluant dans ces deux pays a été prise par la Fédération française de basket (FFBB), qui précise qu'elle restera en vigueur jusqu'à la fin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui dure depuis le 24 février dernier. A ce sujet, dans son communiqué officialisant cette nouvelle, l'instance indique ainsi notamment : "Réuni le 28 juillet 2022, le Bureau Fédéral a décidé que les joueurs, joueuses et staffs qui signeraient un contrat avec un club russe ou bélarusse ne pourront plus être sélectionnés tant que les mesures d’exclusion de toutes les compétitions internationales seront en vigueur.A cet effet, l’ensemble des délégations sélectionnées en équipe de France masculine et féminine seniors est invité à signer une attestation sur l’honneur pour participer aux rassemblements et compétitions internationales. Joueurs, joueuses et membres du staff devront signer cette attestation, indiquant qu’ils ne sont pas engagés et ne s’engageront pas avec un club russe ou biélorusse pendant la durée du conflit avec l’Ukraine. Il est indiqué que si cet engagement n’était pas respecté, le joueur, la joueuse ou le membre du staff ne respecterait alors plus les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024."