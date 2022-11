Equipe de France (H) : La porte des Bleus définitivement fermée pour Heurtel

Une porte qui se ferme visiblement définitivement. Thomas Heurtel ne pourra plus porter le maillot de l'équipe de France de basket. C'est ce que le président de la Fédération française de basketball (FFBB), à savoir Jean-Pierre Siutat, a lui-même confirmé, pas plus tard que ce mardi, auprès du quotidien sportif français L'Equipe : « On pourra discuter de ceux déjà en Russie qui n'avaient pas signé l'attestation (Livio Jean-Charles au CSKA Moscou et Louis Labeyrie à l'Unics Kazan) mais concernant Thomas, à qui on avait clairement présenté les choses, il n'a pas respecté son engagement. À date, pour moi, je considère qu'il n'y sera plus (en équipe de France). C'est terminé. » Le meneur ne reverra donc plus les Bleus, après avoir signé en Russie, et plus précisément en faveur du club du Zénith Saint-Pétersbourg. Une arrivée effectuée quelques jours seulement après la fin de l'édition 2022 de l'Eurobasket.

Heurtel avait signé la charte fédérale

Pour un engagement de ne pas aller jouer dans le pays finalement non respecté. En effet, le principal intéressé, aujourd'hui âgé de 33 ans et qui compte un total de 99 sélections, s'était engagé à ne pas signer dans tout club russe et biélorusse, après avoir signé la charte fédérale, au début du mois d'août dernier, avant que ne débute l'Euro. Une signature qui lui a ainsi permis de disputer la prestigieuse compétition continentale et de ramener, avec les Tricolores, une médaille d'argent. Sa quatrième, à titre personnel, en sélection, après le titre européen de 2013, le bronze de la Coupe du Monde 2014 ainsi que l'argent olympique de l'an passé. Le but était alors de continuer à être sélectionnable. Pourtant, à la même époque, il existait alors déjà des contacts avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Dans la mesure où le Real Madrid n'avait également pas souhaité prolonger son contrat, malgré l'option existant en ce sens. Et c'est seulement 72 heures après la finale européenne que son arrivée en Russie avait alors été officialisée.