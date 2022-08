Equipe de France (F) : Pardon remplace Epoupa

Welcome @marie_pardon5 ! 🤗

Une préparation à l'INSEP pour commencer

L'équipe de France féminine de basketball se renforce. En effet, c'est la meneuse Marie Pardon, pensionnaire de la formation de Tarbes, qui a été convoquée par le staff, afin de renforcer le groupe des Bleues., via son compte Twitter officiel. Une joueuse chargée de pallier le forfait d'Olivia Epoupa, dans le cadre de la préparation à l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Epoupa a dû renoncer, pour raisons médicales. Marie Pardon est aujourd'hui âgée de seulement 21 ans et elle mesure 1,78 mètres.C'est dès ce mercredi soir que la joueuse a même rejoint le groupe des Bleues, qui se trouve actuellement du côté de l'INSEP. Les Tricolores débutent dès ce jeudi une longue plage d'entraînements, avant ensuite, en fin de semaine prochaine, de prendre la direction du sud de la France, et plus particulièrement de Marseille.Ce sera alors le dimanche 21 août prochain à 17h00. Quant à cette fameuse édition 2022 de la Coupe du Monde, elle aura lieu du côté de Sydney en Australie, entre les 22 septembre et 1er octobre prochains.