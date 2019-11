Equipe de France (F) : La qualification olympique passera par Bourges

🔥 OFFICIEL ! Le Tournoi Qualificatif Olympique aura lieu au Prado ! #FiertéTango pic.twitter.com/em1VLZIsoy

— Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) November 15, 2019

Les Jeux olympiques de Tokyo approchent. Et si l'équipe de France masculine est déjà qualifiée à la faveur de sa troisième place à la Coupe du Monde, les filles de Valérie Garnier vont devoir passer par un TQO. En raison de la refonte du circuit mondial, seuls le Japon en tant que pays hôte, et les Etats-Unis, champions du Monde 2017, sont déjà assurés de participer au rendez-vous planétaire. Pour les autres nations, il va falloir passer par un des quatre TQO pour faire partie des douze nations qualifiées. Une étape toujours piégeuse. Mais pour éviter une mauvaise surprise, la FFBB a obtenu l'organisation d'un de ces quatre tournois de qualification.A l'issue d'un tirage au sort prévu le 27 novembre, les trois autres équipes qui vont devoir passer par le Berry pour espérer voir Tokyo seront connues. Le TQO est prévu du 6 au 9 février 2020. Les autres villes désignées sont Foshan en Chine, Ostende en Belgique et Belgrade en Serbie.« C’est une formidable nouvelle pour le basket français d’accueillir à Bourges l’un des quatre Tournois de Qualification Olympique. Je suis certaine que comme en 2016 à Nantes, nous pourrons compter sur les supporters français au Palais des Sports du Prado pour nous pousser vers la qualification olympique. Jouer une compétition internationale à domicile est quelque chose d’incroyable pour les joueuses de l’Équipe de France féminine et tout le staff », a réagi Valérie Garnier dans un communiqué de la FFBB.En 2016, les Françaises avaient joué un TQO à la salle de la Trocardière de Rezé. Et ce n'est pas la dernière non plus. En 2020, l'EuroBasket sera co-organisé par la France et l'Espagne. Ces deux pays s'affrontent d'ailleurs ce week-end dans une double-confrontation amicale en vue du TQO.