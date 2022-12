Equipe de France : Evan Fournier complimente Victor Wembanyama après ses débuts en Bleu

Le mois dernier, Victor Wembanyama, le prodige du basket français aujourd'hui âgé de 18 ans et attendu en NBA d'ici les prochains mois, effectuait ses grands débuts en équipe de France. Présent pour le rassemblement de novembre, il avait enfin été lancé dans le grand bain par Vincent Collet, également son coach à Boulogne-Levallois. Auteur de 20 points et 9 rebonds en 23 minutes contre la Lituanie (victoire, +25), puis de 19 points en 24 minutes contre la Bosnie (victoire, +36), "Wemby" avait épaté. Tandis qu'il pourrait devenir le premier Français à être drafté en première position en juin prochain, il vient également d'être complimenté par Evan Fournier, arrière des New York Knicks et joueur de l'équipe de France. Ainsi, Fournier a parlé des débuts du jeune talent sous le maillot des Bleus et il n'a pas été surpris, ayant de belles paroles pour la pépite des Mets lors d'un entretien pour la FIBA.

Fournier complimente Wembanyama

" Je n’ai pas vraiment été surpris [de ses prestations], car je savais qu’il était prêt pour ce genre de matchs. Je suis content qu’il ait pu exprimer tout son potentiel, qu’il se soit senti aussi à l’aise avec les gars et avec notre style de jeu. Il n’a pas peur et il assume très bien toute l’attention qu’il attire, c’est certain. Il va continuer de progresser et c’est très positif de voir qu’il peut déjà nous aider, que nous pourrons compter sur lui pour les prochaines années. C’est un joueur extrêmement spécial, il apprend vite, ce qui est un formidable atout. Ils ont très bien joué et j’ai trouvé cela d’autant plus intéressant qu’il y avait de nombreux nouveaux joueurs dans l’équipe. Ils ont tous bien fait leur boulot, comme Damien Inglis, Sylvain Francisco et évidemment Victor Wembanyama, qui a su gérer la pression autour de ses premiers matchs en sélection nationale. La France a montré qu’elle disposait d’un grand réservoir de basketteurs qui peuvent être compétitifs au plus haut niveau. Je me suis vraiment concentré sur les prestations de nos joueurs, sur leur manière de jouer nos systèmes. C’est un excellent signe pour le futur et je tiens à les féliciter pour ce qu’ils ont fait."