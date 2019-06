La finale des playoffs de Pro B a rendu son verdict dimanche, et c’est Orléans qui l’a emporté contre Rouen (80-62), lors du troisième et dernier match de la série. Deux ans après sa relégation, l’OLB retrouve la Jeep Elite et accompagnera donc Roanne, promu grâce à sa première place à l’issue de la saison régulière.