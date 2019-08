Débuts difficiles pour les Bleus

Un rappel à l'ordre immédiat. L'équipe de France disputait son premier match de préparation pour le Mondial (du 31 août au 15 septembre en Chine), ce lundi à Pau. Après une grosse semaine de travail, les Bleus ont perdu devant une solide équipe de Turquie (69-74). Avec le retour international de Rudy Gobert, les Tricolores ont tout de même affiché de belles promesses...

A condition de mettre tous les ingrédients nécessaires au plus haut niveau mondial. Ces fondamentaux indispensables et chers à Vincent Collet. Comme ne pas perdre des ballons en pagaille (17 lundi soir). Le sélectionneur avait aligné un cinq de départ Heurtel-Fournier-Batum-Moerman-Gobert. Diminués, Nando De Colo, Axel Toupane et Mathias Lessort ont, eux, été ménagés. Pratique puisque les Bleus sont encore 15 dans le groupe pour seulement 12 noms sur la feuille de match. L'ailier des Cavaliers Cedi Osman a fait mal aux Français et termine meilleur marqueur avec ses 19 points. Du côté tricolore, Adrien Moerman a été le plus prolifique avec ses 15 unités.

Mais l'envergure de Rudy Gobert a fait naître de l'espoir. Le meilleur défenseur de NBA est une arme de dissuasion formidable dans la raquette. Le pivot a compilé 9 points et 11 rebonds. Il faudra maintenant mieux l'entourer, notamment offensivement. "Il faut qu'en attaque, on arrive à trouver des meilleurs shoots, à faire plus bouger le ballon, a réagi le géant de 2,16m au micro RMC. Je me sens bien, je suis en pleine forme. On manque encore d'automatismes mais il y a de bonnes choses." A concrétiser par un premier succès pour lancer une dynamique. Mercredi contre la Tunisie, à Toulouse ?