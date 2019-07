De Colo vers la Turquie plus que vers la NBA

Libre de tout contrat depuis la fin de sa belle aventure au CSKA Moscou, Nando De Colo devrait poursuivre sa carrière en Turquie et rejoindre le Fenerbahçe, selon Eurohoops.

Très convoité, notamment par le Real Madrid, le Français réfléchissait à retenter sa chance en NBA mais a finalement choisi de rester en Europe. Le contrat avec le Fener, qui reste sur cinq participations de rang au Final Four de l’Euroligue, remportée en 2017 mais qui a perdu Marko Guduric et Nicolo Melli, partis en NBA, devrait porter sur trois ans.

La signature de Nando De Colo au Fenerbahçe devrait être officialisée ce vendredi.

BREAKING: Fenerbahce and Nando De Colo reached a deal in principle for a multi-year contract a source tells @Eurohoopsnet. Turkish Powerhouse lost Melli and Guduric to the NBA, but they bounced back in the most impressive way