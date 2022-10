Coupes d'Europe : Paris et Dijon largement battus

Les marqueurs parisiens :

Dijon n'enchaîne pas

Les marqueurs dijonnais :

Dernier de Betclic Elite avec cinq défaites en cinq matchs, Paris avait profité de l'Eurocoupe la semaine passée pour enfin ouvrir son compteur de victoires (sur le parquet d'Ankara), mais les joueurs de la capitale n'ont pas confirmé à l'occasion de la deuxième journée de la deuxième Coupe dans la hiérarchie continentale. Dans leur halle Georges Carpentier, ils se sont inclinés assez largement face à l'Hapoel Tel Aviv, leader du championnat d'Israël (après deux matchs), sur le score de 86-100. Paris a pourtant remporté un premier quart-temps riche en points (33-28), mais l'Hapoel Tel Aviv, soutenu par de nombreux fans, a resserré sa défense dans le deuxième quart, ne concédant que dix points, pour rentrer aux vestiaires en menant 43-55.Ils sont même revenus à -3 (60-63) à la 26eme minute, mais Tel Aviv a répondu par un 11-0 pour reprendre une avance confortable. Rebelote dans le dernier quart où Paris est revenu à -4- (79-83) à 4'45 du buzzer final. Cependant, les Israéliens n'ont pas paniqué et ont très bien géré le money-time, signant un 17-7 pour finir. Le Français de l'Hapoel, Jaylen Hoard, passé brièvement par la NBA, a fait mal aux Parisiens, avec 16 points et 9 rebonds au compteur. Tyrone Wallace (17pts, 5rbds, 3pds, 4int) finit quant à lui meilleur marqueur de Paris. Le club de la capitale est désormais 5eme du groupe B (mais il reste encore 16 matchs de poules), avant de se rendre à Trente, avant-dernier, la semaine prochaine.Allman (15), Wallace (17), Gegic (8), Kamagaté (14), Sleva (5), Begarin (15), Toupane (12)En Ligue des Champions, la troisième Coupe d'Europe, Dijon avait également gagné son premier match, chez le PAOK Salonique, mais il s'est lourdement incliné lors du deuxième, sur le parquet de Malaga. Face à cette équipe habituée de l'Euroligue, la JDA, sixième de Betclic Elite, a perdu de vingt points : 88-68. Les Andalous, portés par le champion de France avec l'ASVEL Dylan Osetkowski (16pts, 4rbds) et par Dario Brizuela (15pts) notamment, ont mené de bout en bout lors de cette rencontre.. Les Bourguignons, qui n'ont pas existé lors de cette rencontre, ont toutefois pu compter sur un Markis McDuffie à 18 points et 6 rebonds. Un match à oublier, donc, mais il faudra rebondir dans deux semaines face aux Italiens de Sassari, actuels derniers du groupe. Rappelons que seul le quatrième et dernier du groupe ne verra pas la suite de la compétition en janvier.Ducoté (8), Hrovat (13), Loum (4), Rousselle (3), Ware (2), Alingue (5), Holston (18), Simon (6)