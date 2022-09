COUPE DU MONDE DE BASKET 2022 (F)

Du 22 septembre au 1er octobre au State Sports Centre et au Super Dome de Sydney en Australie (programme en heure française)



PHASE DE POULES

Groupe A

1- Etats-Unis 6 points

2- Chine 5

3- Belgique 5

4- Porto Rico 4

5- Corée du Sud 4

6- Bosnie-Herzégovine 3



Jeudi 22 septembre

Bosnie-Herzégovine - Porto Rico : 58-82

Etats-Unis - Belgique : 87-72

Corée du Sud - Chine : 44-107



Vendredi 23 septembre

Porto Rico - Etats-Unis : 42-106

Belgique - Corée du Sud : 84-61

Chine - Bosnie-Herzégovine : 98-51



Samedi 24 septembre

Etats-Unis - Chine : 77-63

Bosnie-Herzégovine - Corée du Sud : 66-99

Porto Rico - Belgique : 65-68



Lundi 26 septembre

3h30 : Belgique - Bosnie-Herzégovine

6h00 : Corée du Sud - Etats-Unis

9h30 : Chine - Porto Rico



Mardi 27 septembre

3h30 : Porto Rico - Corée du Sud

5h30 : Chine - Belgique

6h00 : Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine



Groupe B

1- Canada 6 points

2- France 5

3- Australie 5

4- Serbie 4

5- Japon 4

6- Mali 3



Jeudi 22 septembre

Canada - Serbie : 67-60

Japon - Mali : 89-56

Australie - France : 57-70



Vendredi 23 septembre

Serbie - Japon : 69-64

France - Canada : 45-59

Mali - Australie : 58-118



Dimanche 25 septembre

Mali - France : 59-74

Australie - Serbie : 69-54

Japon - Canada : 56-70



Lundi 26 septembre

5h30 : Serbie - Mali

8h00 : France - Japon

12h30 : Canada - Australie



Mardi 27 septembre

8h00 : Mali - Canada

9h30 : Serbie - France

12h30 : Australie - Japon



>>> Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, qui seront définis par tirage au sort.



QUARTS DE FINALE

Jeudi 29 septembre à 4h00, 6h30, 10h00 et 12h30



DEMI-FINALES

Vendredi 30 septembre à 9h00 et 11h30



PETITE FINALE

Samedi 1er octobre à 5h00



FINALE

Samedi 1er octobre à 8h00