Coupe du Monde (F) : La liste des 12 Françaises dévoilée, avec Rupert

Enfin une demie pour la France ?

Les 12 Bleues pour la Coupe du Monde :

A quatre jours des débuts de l'équipe de France féminine de basket dans la Coupe du Monde, contre le pays-hôte, l'Australie (jeudi à 12h30, heure française), on connait le nom des douze joueuses qui défendront les couleurs tricolores. Après le match de préparation perdu de dix points contre le Japon ce dimanche, Céline Dumerc (manager général) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur) ont dévoilé la liste des joueuses retenues,. L'intérieure de 21 ans Iliana Rupert (42 sélections, 138 points), pièce-maîtresse du jeu français, rejoindra le groupe dès qu'elle aura terminé ses finales WNBA avec son équipe des Las Vegas Aces, qu'elle a rejointe après son excellente saison avec Bourges. La franchise du Nevada mène 2-1 contre le Connecticut Sun, avant le Match 4 ce dimanche à l'extérieur. Le Match 5 éventuel se déroulera mardi à Las Vegas, et la Française prendra ensuite le chemin de l'Australie, et tentera de s'habituer au plus vite au décalage horaire.Cette sélection de douze joueuses a une moyenne d'âge de 26 ans pour 50 sélections. Aucun objectif précis n'a été fixée pour les Bleues, qui restent sur une belle médaille de bronze olympique décrochée l'an passé à Tokyo, mais qui seront privées de leur capitaine emblématique Sandrine Gruda, blesséeLes quatre premiers de la poule se qualifieront pour les quarts de finale, un stade que les Bleues n'ont plus dépassé depuis... la médaille de bronze (la seule décrochée dans un Mondial) glanée en 1953.Badiane, Berkani, Chartereau, Chery, Ciak, Fauthoux, Johannes, Michel, Paget, Rupert, Tadic, Williams